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Séptimo refuerzo: Unión acordó la llegada del lateral derecho Tobías Rubio

La dirigencia rojiblanca concretó el arribo de Tobías Rubio, cuyo pase pertenece a Racing. Se suma a préstamo y con opción de compra

Ovación

Por Ovación

5 de septiembre 2026 · 21:09hs
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Tobías Rubio es refuerzo de Unión.

Tobías Rubio es refuerzo de Unión.

Luego de la lesión que sufrió Lautaro Vargas y la venta de Maizon Rodríguez al Krasnodar, la dirigencia de Unión comenzó las gestiones para sumar un refuerzo y este sábado lo terminó concretando.

Unión suma a Tobías Rubio

Así las cosas, el Tate tiene a su séptimo refuerzo y se trata del lateral derecho Tobías Rubio. El pase del defensor de 22 años, pertenece a Racing.

La operación se da a través de un préstamo sin cargo y con opción de compra en favor de Unión por el 50% de la ficha. Y el jugador firmará contrato por un año.

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Con la camiseta de Racing, Rubio disputó 29 partidos, teniendo mayor participación entre 2023 y 2024. Luego fue cedido a préstamo a Defensa y Justicia en donde jugó 20 partidos.

Retornó a Racing a principios de este año, pero tuvo pocas chances de jugar. Su último partido con la camiseta de Racing fue el 27 de mayo en el triunfo por 2-0 ante Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana.

Unión refuerzo lateral
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