Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Facundo Mansilla, tras el golpe a Unión: "Lo ganamos con mucha actitud"

El defensor de Central Córdoba fue clave para la remontada en el 15 de Abril y destacó la reacción del Ferroviario, que dejó al Tatengue con las manos vacías después de ir ganando 1-0.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2026 · 07:46hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Facundo Mansilla, tras el golpe a Unión: Lo ganamos con mucha actitud

Unión tenía el partido controlado y se encaminaba a quedarse con una victoria importante en el 15 de Abril, pero una ráfaga de Central Córdoba en el comienzo del segundo tiempo cambió por completo la historia. El Tatengue pasó de estar arriba 1-0 a quedar 2-1 abajo en apenas ocho minutos y terminó sufriendo una durísima derrota como local, que volvió a poner bajo la lupa las dificultades defensivas del equipo de Leonardo Madelón.

Uno de los protagonistas de esa remontada fue Facundo Mansilla, quien apareció a los 53 minutos para conectar de cabeza un centro desde la derecha y marcar el segundo gol del conjunto santiagueño. El defensor habló después del partido y remarcó la personalidad que mostró Central Córdoba para recuperarse en Santa Fe.

Mansilla y la clave de la remontada ante Unión

Era lo que necesitábamos, esa dosis de confianza. Sabíamos que hace mucho que no podíamos ganar de visitante y hoy, con mucho huevo, por momentos jugando bien, jugando mal, pero el equipo nunca dejó de insistir”, manifestó Mansilla.

El zaguero también consideró que el triunfo del Ferroviario fue merecido, pese a que Unión había sido superior durante buena parte del primer tiempo y había tenido oportunidades para ampliar la ventaja.

Yo creo que la victoria es justa”, afirmó el defensor, quien valoró especialmente la capacidad de Central Córdoba para no bajar los brazos después de encontrarse en desventaja.

Una remontada que profundizó el golpe para Unión

La reacción visitante llegó en un momento inesperado para el Tatengue. Unión había comenzado mejor el complemento y buscaba el segundo gol, pero Michael Santos aprovechó una situación para establecer el empate y, apenas tres minutos después, Mansilla apareció dentro del área para dar vuelta el marcador.

A partir de allí, Central Córdoba se replegó y defendió la ventaja, mientras Unión tuvo la pelota pero no consiguió encontrar los caminos para llegar al empate. El equipo de Madelón terminó chocando contra una defensa cerrada y se quedó sin respuestas en los metros finales.

Para Mansilla, la remontada puede significar un impulso para el Ferroviario: “Nunca dejamos de insistir y creo que con mucho huevo lo ganamos hoy”.

El triunfo también representó la segunda victoria consecutiva de Central Córdoba y un golpe duro para Unión, que volvió a dejar puntos en casa y quedó con apenas cuatro unidades después de las primeras cuatro fechas del Torneo Clausura.

Unión Mansilla Central Córdoba
Noticias relacionadas
la fragilidad que condena a union: otra vez le hicieron pagar caro sus errores

La fragilidad que condena a Unión: otra vez le hicieron pagar caro sus errores

dominguez, tras el golpe de central cordoba a union: tuvimos que lucharlo

Domínguez, tras el golpe de Central Córdoba a Unión: "Tuvimos que lucharlo"

bruno pitton fue autocritico, pero destaco: no es todo una catastrofe

Bruno Pittón fue autocrítico, pero destacó: "No es todo una catástrofe"

madelon, tras la caida de union: soy responsable, hay que darle equilibrio al equipo

Madelón, tras la caída de Unión: "Soy responsable, hay que darle equilibrio al equipo"

Lo último

Desde hoy los extranjeros no residentes deberán pagar la atención médica en hospitales nacionales

Desde hoy los extranjeros no residentes deberán pagar la atención médica en hospitales nacionales

Dos clubes históricos que se preparan para recibir a Sudamérica

Dos clubes históricos que se preparan para recibir a Sudamérica

Argentina competirá en los Pan Pacific Swimming Championships en California

Argentina competirá en los Pan Pacific Swimming Championships en California

Último Momento
Desde hoy los extranjeros no residentes deberán pagar la atención médica en hospitales nacionales

Desde hoy los extranjeros no residentes deberán pagar la atención médica en hospitales nacionales

Dos clubes históricos que se preparan para recibir a Sudamérica

Dos clubes históricos que se preparan para recibir a Sudamérica

Argentina competirá en los Pan Pacific Swimming Championships en California

Argentina competirá en los Pan Pacific Swimming Championships en California

Torneo Oficial Prefederal: así se jugará la tercera fecha del certamen

Torneo Oficial Prefederal: así se jugará la tercera fecha del certamen

El podio negativo al que Unión se subió en las primeras cuatro fechas

El podio negativo al que Unión se subió en las primeras cuatro fechas

Ovación
Colón de San Justo se consagró campeón de la Copa de Oro Senior

Colón de San Justo se consagró campeón de la Copa de Oro Senior

Joaquín Mosqueira, el análisis de la derrota de Unión: Nos faltó cerrar el partido

Joaquín Mosqueira, el análisis de la derrota de Unión: "Nos faltó cerrar el partido"

Se concretó parcialmente el cuarto capítulo del Torneo Dos Orillas

Se concretó parcialmente el cuarto capítulo del Torneo Dos Orillas

Torneo Oficial Prefederal: así se jugará la tercera fecha del certamen

Torneo Oficial Prefederal: así se jugará la tercera fecha del certamen

Argentina competirá en los Pan Pacific Swimming Championships en California

Argentina competirá en los Pan Pacific Swimming Championships en California

Policiales
Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Triste confirmación: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es el de Fernando Cappi, el kitesurfista buscado intensamente

Triste confirmación: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es el de Fernando Cappi, el kitesurfista buscado intensamente

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"