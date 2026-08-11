Facundo Mansilla, tras el golpe a Unión: "Lo ganamos con mucha actitud"

El defensor de Central Córdoba fue clave para la remontada en el 15 de Abril y destacó la reacción del Ferroviario, que dejó al Tatengue con las manos vacías después de ir ganando 1-0.

Unión tenía el partido controlado y se encaminaba a quedarse con una victoria importante en el 15 de Abril, pero una ráfaga de Central Córdoba en el comienzo del segundo tiempo cambió por completo la historia. El Tatengue pasó de estar arriba 1-0 a quedar 2-1 abajo en apenas ocho minutos y terminó sufriendo una durísima derrota como local, que volvió a poner bajo la lupa las dificultades defensivas del equipo de Leonardo Madelón.

Uno de los protagonistas de esa remontada fue Facundo Mansilla , quien apareció a los 53 minutos para conectar de cabeza un centro desde la derecha y marcar el segundo gol del conjunto santiagueño. El defensor habló después del partido y remarcó la personalidad que mostró Central Córdoba para recuperarse en Santa Fe.

Mansilla y la clave de la remontada ante Unión

“Era lo que necesitábamos, esa dosis de confianza. Sabíamos que hace mucho que no podíamos ganar de visitante y hoy, con mucho huevo, por momentos jugando bien, jugando mal, pero el equipo nunca dejó de insistir”, manifestó Mansilla.

El zaguero también consideró que el triunfo del Ferroviario fue merecido, pese a que Unión había sido superior durante buena parte del primer tiempo y había tenido oportunidades para ampliar la ventaja.

“Yo creo que la victoria es justa”, afirmó el defensor, quien valoró especialmente la capacidad de Central Córdoba para no bajar los brazos después de encontrarse en desventaja.

Una remontada que profundizó el golpe para Unión

La reacción visitante llegó en un momento inesperado para el Tatengue. Unión había comenzado mejor el complemento y buscaba el segundo gol, pero Michael Santos aprovechó una situación para establecer el empate y, apenas tres minutos después, Mansilla apareció dentro del área para dar vuelta el marcador.

A partir de allí, Central Córdoba se replegó y defendió la ventaja, mientras Unión tuvo la pelota pero no consiguió encontrar los caminos para llegar al empate. El equipo de Madelón terminó chocando contra una defensa cerrada y se quedó sin respuestas en los metros finales.

Para Mansilla, la remontada puede significar un impulso para el Ferroviario: “Nunca dejamos de insistir y creo que con mucho huevo lo ganamos hoy”.

El triunfo también representó la segunda victoria consecutiva de Central Córdoba y un golpe duro para Unión, que volvió a dejar puntos en casa y quedó con apenas cuatro unidades después de las primeras cuatro fechas del Torneo Clausura.