Las jornadas comienzan este lunes 3 de agosto con autoridades de Vera, General Obligado y San Javier. En paralelo, el gobernador Maximiliano Pullaro, envió a la Legislatura el proyecto para declarar la emergencia hídrica en toda la provincia con el objetivo de agilizar obras de infraestructura y limpieza de canales.

Prevención ante El Niño: el Gobierno de Santa Fe arranca una ronda de encuentros regionales en los 19 departamentos

El Gobierno de Santa Fe continúa con la preparación frente a un posible fenómeno de El Niño con una serie de encuentros regionales que comenzarán el próximo lunes 3 de agosto y abarcarán los 19 departamentos de la provincia.

La vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, informó este viernes por la mañana que la primera jornada reunirá a representantes de los departamentos Vera, General Obligado y San Javier. El martes 4 por la mañana será el turno de Castellanos, Las Colonias y San Martín, mientras que por la tarde se realizarán reuniones con autoridades de 9 de Julio y San Cristóbal. La semana siguiente continuarán los encuentros en los departamentos del centro y sur provincial, entre ellos Rosario y La Capital.

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Coordinación territorial

El objetivo de estos encuentros es coordinar con los gobiernos locales las obras y las acciones preventivas destinadas a reducir el impacto de posibles excesos hídricos durante los próximos meses, fortaleciendo la articulación territorial y la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias.

“Esperar cuesta mucho más que prevenir y anticiparse”, afirmó Coudannes al presentar el cronograma. En ese sentido, adelantó que el Gobierno Provincial informará de manera periódica los avances y la evolución del escenario climático en las conferencias de prensa, con el propósito de mantener actualizada a la ciudadanía sobre las acciones que se vienen desarrollando frente a un posible fenómeno de El Niño.

La vocera explicó además que el gobernador Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura un proyecto para declarar la emergencia hídrica en todo el territorio santafesino. Según indicó, la iniciativa busca dotar al Estado de una herramienta que permita acelerar la planificación y la ejecución de las medidas necesarias para responder con mayor eficacia ante posibles contingencias.

Seguridad y emergencia hídrica

Coudannes remarcó que esta decisión forma parte de una estrategia integral que la Provincia viene desplegando desde hace meses para fortalecer la seguridad hídrica. En ese marco, enumeró las obras de defensa, la limpieza de canales, los trabajos de alteo y mejoras de alcantarillas, junto con el trabajo articulado con municipios y comunas, comités de cuenca y los sectores productivos.

“Elegimos anticiparnos y mostrarles a los santafesinos todo el trabajo que estamos realizando en infraestructura y en coordinación con los gobiernos locales para prevenir y estar preparados frente a la contingencia”, concluyó la funcionaria.