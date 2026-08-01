Unión quiere hacerse fuerte en Mendoza para despegar en el Clausura

El Tate afrontará desde las 15.30 una dura prueba en Mendoza ante Gimnasia, con la chance de presentar varios de sus refuerzos. A Mauro Luna Diale no le llegó la habilitación, y no podrá hacer su estreno en su segunda etapa en el club.

Unión volverá a salir a la cancha este sábado cuando visite, desde las 15.30, a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el estadio Víctor Legrotaglie, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro será controlado por Juan Pablo Loustau y encontrará al conjunto rojiblanco con una semana de descanso y varias novedades en la conformación del equipo.

El elenco de Leonardo Madelón llega con apenas un partido disputado en el certamen. En el estreno igualó 2-2 frente a Platense en Vicente López, en un encuentro donde mostró buenas respuestas ofensivas, aunque también dejó algunas dudas en defensa. Luego no pudo jugar por la segunda jornada debido al compromiso internacional de Lanús por la Copa Sudamericana, por lo que llegará con más días de trabajo que su rival.

La habilitación de los refuerzos cambia el panorama en Unión

La principal novedad de la semana fue el levantamiento de las inhibiciones, una noticia que modificó por completo el escenario para el cuerpo técnico. A partir de ahora, Madelón podrá utilizar a las incorporaciones realizadas en este mercado de pases, no llegó la habilitación internacional para Mauro Luna Diale.

De esta manera, Misael Aguirre continuará desde el arranque e Ignacio Malcorra se ubicará por el sector izquierdo en lugar de Brahian Cuello. También se perfila el ingreso de Joaquín Mosqueira en reemplazo de Emilio Giaccone, buscando fortalecer el mediocampo.

En tanto, Cristian Tarragona, quien trabajó de manera diferenciada durante la semana por una molestia muscular, evolucionó favorablemente y sería de la partida. Otra buena noticia para el DT fue la vuelta de Marcelo Estigarribia, recuperado de la lesión en el tobillo que lo dejó al margen durante buena parte de la pretemporada. Quien seguirá afuera es Maizon Rodríguez, aún en recuperación de un desgarro.

Gimnasia quiere hacerse fuerte nuevamente en casa

Gimnasia de Mendoza también llega con un triunfo y una derrota. Debutó con una victoria por 1-0 frente a Central Córdoba, pero luego cayó por el mismo resultado ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

La derrota dejó un fuerte malestar en el entrenador Darío Franco, quien cuestionó varias decisiones arbitrales y aseguró que su equipo fue perjudicado por dos penales no sancionados.

Un antecedente reciente que ilusiona al Tatengue

El último cruce entre ambos favorece ampliamente a Unión. Se enfrentaron por la tercera fecha del Torneo Apertura y el conjunto santafesino se impuso con autoridad por 4-0 en el estadio 15 de Abril.

En Primera División también existen antecedentes históricos. Durante el Nacional de 1978 igualaron 1-1 en Mendoza, mientras que en Santa Fe el Tatengue ganó 2-0.

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Con la posibilidad de presentar una versión más cercana a la que imaginó Leonardo Madelón desde el inicio de la pretemporada, Unión afrontará una prueba exigente en Mendoza, donde buscará transformar las buenas sensaciones del debut en una victoria que le permita empezar a prenderse en los puestos de arriba antes de ponerse al día con el calendario frente a Lanús.

Probables formaciones de Gimnasia de Mendoza vs Unión

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Ignacio Sabatini, Fermín Antonini, Julián Ceballos y Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi e Ignacio Malcorra; Misael Aguirre y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Víctor Legrotaglie.

Hora de inicio: 15.30.

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

VAR: Germán Delfino.

Televisa: ESPN Premium.