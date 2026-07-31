Matías Rocha: "Cuando apareció otra vez la chance de Unión, no lo dudé"

El defensor uruguayo, flamante incorporación del Tatengue, contó sus sensaciones tras concretar un pase que ya había estado cerca de cerrarse en 2023. Además, valoró el contacto con Luis Spahn y repasó su experiencia en el fútbol portugués.

Después de ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Unión , Matías Rocha comenzó a palpitar lo que será su etapa en Santa Fe. En diálogo con Sol Play 91.5, el defensor uruguayo expresó su felicidad por concretar un pase que había quedado frustrado hace tres años y aseguró que, cuando recibió el llamado desde el Tatengue, no dudó en aceptar la propuesta.

Rocha reconoció que Unión ya había despertado su interés en 2023, cuando las negociaciones estuvieron muy avanzadas, aunque finalmente optó por continuar su carrera en el Arouca de Portugal.

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Ahora, con un panorama diferente, el desenlace fue el esperado.

"En ese momento lo miré con unos ojos hermosos el ir para allá, pero por circunstancias que uno no puede controlar, no se dio. Muy agradecido de que se haya podido dar de vuelta, estoy feliz", manifestó.

El zaguero explicó que el nuevo contacto con la dirigencia rojiblanca fue suficiente para tomar una decisión inmediata.

"En el momento que me lo comunicaron, no lo dudé. Se dio muy rápido todo", aseguró.

El llamado de Spahn y una decisión inmediata para llegar a Unión

Durante la negociación, Rocha mantuvo un diálogo directo con el presidente Luis Spahn, un gesto que terminó de convencerlo para sumarse al proyecto deportivo de Unión.

"Hablé directamente con el presidente y agradecido obviamente con él. En este trato directamente con él no me hizo dudar nada", remarcó el futbolista.

El defensor llegará en condición de libre y firmó contrato con el Tatengue hasta diciembre de 2029, convirtiéndose en una de las últimas incorporaciones del mercado de pases para el equipo de Leonardo Madelón.

El balance de su experiencia en Europa

Rocha también repasó su paso por el fútbol portugués, una experiencia que calificó como muy enriquecedora, más allá de algunos inconvenientes que le impidieron tener la continuidad deseada.

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"Fue un pasar divino, sumé mucha experiencia, muchas cosas positivas, el sueño de jugar en Europa que de niño lo tenía y lo cumplí. Después, se dieron circunstancias que no pude controlar, alguna lesión, algún momento complicado", explicó.

Con ese recorrido a cuestas, el uruguayo llega a Santa Fe con el objetivo de aportar la experiencia adquirida en Europa y pelear un lugar en la defensa rojiblanca. Unión, por su parte, logra incorporar a un futbolista que venía siguiendo desde hace tiempo y que finalmente tendrá la oportunidad de vestir la camiseta tatengue.