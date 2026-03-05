Uno Santa Fe | Unión | Unión

Modo ofensivo: Unión sigue siendo el que más remata al arco en la Liga Profesional

Unión encabeza la tabla de disparos al arco tras ocho fechas del Apertura, apenas por encima de River y con mucha diferencia con Talleres, que cierran el podio

Ovación

Por Ovación

5 de marzo 2026 · 17:36hs
El gran momento de Unión en el Apertura también se refleja en números. Disputadas ocho fechas, es el equipo que más remata al arco en todo el campeonato. El conjunto que dirige Leonardo Madelón lleva tres victorias consecutivas, dos de ellas en condición de visitante, una racha que lo metió de lleno en la pelea en la zona A.

Para el entrenador, la explicación de esta levantada pasa por un factor puntual: la contundencia. Aquellas oportunidades que el equipo generó pero no pudo concretar en el empate 0-0 ante San Lorenzo en el 15 de Abril terminaron apareciendo en la semana siguiente, donde el Rojiblanco sumó nueve puntos sobre nueve posibles. Todo en apenas siete días.

Unión, con el arco entre ceja y ceja

Las estadísticas respaldan esta tendencia ofensiva. Según el relevamiento difundido por la cuenta especializada @DataMoroni, Unión lidera el ranking de remates con 123 tiros al arco, superando incluso a River, que suma 121. Más atrás aparece Talleres, con 103.

Los números reflejan el perfil agresivo que adoptó el equipo santafesino en este inicio de campeonato, con una propuesta que prioriza atacar y generar situaciones de peligro de manera constante. Algo que se sostiene del semestre pasado y que tuvo un pequeño bache en los dos primeros capítulos de esta temporada, con caídas ante Lanús y Central Córdoba de visitante.

Con estadísticas que avalan su rendimiento y una racha positiva que alimenta la confianza, Unión se ilusiona con seguir creciendo y mantenerse como uno de los protagonistas del torneo.

