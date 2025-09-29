Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión retoma las prácticas y Madelón se tomará un tiempo para definir el equipo

Este lunes el plantel de Unión entrena en Casasol pensando el compromiso del viernes ante Aldosivi. No se descarta que Leonardo Madelón haga algún cambio

Ovación

Por Ovación

29 de septiembre 2025 · 09:24hs
Unión volvió a las prácticas y Leonardo Madelón se tomará un tiempo para definir el equipo.

El rendimiento de Unión ante Banfield no fue bueno y así lo manifestó Leonardo Madelón en conferencia de prensa, rescatando únicamente el punto obtenido.

Unión y la chance de que Madelón pueda realizar un retoque

De hecho, por primera vez el DT metió mano cuando todavía no se habían jugado 10' del segundo tiempo. Por lo cual, de cara al compromiso del viernes ante Aldosivi no habría que descartar alguna variante.

La buena noticia para el DT tiene que ver con que no hay jugadores lesionados, ni tampoco suspendidos y es por eso que tiene la chance de repetir la formación.

No obstante, habrá que aguardar los próximos entrenamientos para tener un panorama más claro respecto a la formación titular que jugará el viernes desde las 21.15 ante el Tiburón.

La realidad indica que si hay una variante la misma se puede dar en la zona media, ya que ante Banfield los primeros reemplazados fueron Franco Fragapane y Julián Palacios.

