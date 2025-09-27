La ida de la final de la Copa Santa Fe entre Centenario y Unión terminó en empate

La ida de la final de la Copa Santa Fe en el estadio Juan Raymonda de San José de la Esquina, entre Centenario y Unión terminó en empate 1-1

La ida de la final de la Copa Santa Fe no tuvo vencedores ni vencidos, ya que este sábado en el estadio Juan Raymonda de San José de la Esquina, Centenario y Unión empataron 1-1, en un partido que dejó la definición completamente abierta.

El local pegó primero gracias al tanto de Renzo Messi y desató la ilusión de su gente. Sin embargo, el Tatengue reaccionó y alcanzó la igualdad a través de Misael Aguirre.

El encuentro, que tuvo el arbitraje de Franco Nahuel, mostró paridad y tensión de principio a fin, con dos equipos que no regalaron nada y que dejaron todo abierto para el segundo capítulo.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Unión y Centenario?

La revancha será el sábado 11 de octubre a las 15 en el estadio 15 de Abril, donde se conocerá al campeón de la edición 2025 de la Copa Santa Fe.

Formaciones de Centenario y Unión

Centenario: Gaspar Spinelli; Martín Bevilacqua, Facundo Rodríguez, Renzo Messi, Alfonso Magi; Estéfano Savietto, Mateo Bernardi; Felipe Cicarelli, Facundo Bertoglio, Leandro Cuevas; David Luciano. DT: Pablo Casadei.

Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Tomás Fagioli, Mateo Aimar, Santiago Zenclussen; Emilio Giaccone y Mateo Peresutti; Misael Aguirre, Santiago Grella e Ignacio Pedano; y Valentín Cerrudo. DT: Nicolás Vazzoler.