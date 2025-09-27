Uno Santa Fe | Ovación | Copa Santa Fe

La ida de la final de la Copa Santa Fe entre Centenario y Unión terminó en empate

La ida de la final de la Copa Santa Fe en el estadio Juan Raymonda de San José de la Esquina, entre Centenario y Unión terminó en empate 1-1

27 de septiembre 2025
La ida de la final de la Copa Santa Fe no tuvo vencedores ni vencidos, ya que este sábado en el estadio Juan Raymonda de San José de la Esquina, Centenario y Unión empataron 1-1, en un partido que dejó la definición completamente abierta.

El local pegó primero gracias al tanto de Renzo Messi y desató la ilusión de su gente. Sin embargo, el Tatengue reaccionó y alcanzó la igualdad a través de Misael Aguirre.

El encuentro, que tuvo el arbitraje de Franco Nahuel, mostró paridad y tensión de principio a fin, con dos equipos que no regalaron nada y que dejaron todo abierto para el segundo capítulo.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Unión y Centenario?

La revancha será el sábado 11 de octubre a las 15 en el estadio 15 de Abril, donde se conocerá al campeón de la edición 2025 de la Copa Santa Fe.

Formaciones de Centenario y Unión

Centenario: Gaspar Spinelli; Martín Bevilacqua, Facundo Rodríguez, Renzo Messi, Alfonso Magi; Estéfano Savietto, Mateo Bernardi; Felipe Cicarelli, Facundo Bertoglio, Leandro Cuevas; David Luciano. DT: Pablo Casadei.

Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Tomás Fagioli, Mateo Aimar, Santiago Zenclussen; Emilio Giaccone y Mateo Peresutti; Misael Aguirre, Santiago Grella e Ignacio Pedano; y Valentín Cerrudo. DT: Nicolás Vazzoler.

