El plantel de Unión descansa y ya piensa en Aldosivi con posibles cambios

El plantel de Unión descansó luego del empate ante Banfield para luego empezar a preparar el partido ante Aldosivi por la fecha 11 del Clausura

Después del empate conseguido ante Banfield en Peña y Arenales, el plantel de Unión disfruta del sábado de descanso y retomará las prácticas el lunes, con la vista puesta en el próximo desafío: recibir el viernes que viene a Aldosivi por la fecha 11 de la zona A del Clausura .

El empate en el Sur, aunque lejos de ser brillante en su juego, terminó siendo valioso. En la lucha por escapar de la zona de descenso y, al mismo tiempo, mantener la ilusión de pelear arriba, cada punto suma y las dos metas van de la mano.

Madelón deslizó posibles cambios en Unión

El entrenador Leonardo Madelón cuenta con plantel completo: no hay lesionados ni suspendidos. Sin embargo, el DT reconoció en conferencia que podrían haber cambios tácticos para sorprender a los rivales, que ya empezaron a leer algunos movimientos del equipo.

Las modificaciones podrían darse especialmente en las bandas, donde Julián Palacios y Franco Fragapane aún no logran imponerse con regularidad. Contra el Taladro los que ingresaron fueron Agusto Solari y Nicolás Palavecino, que tuvo la llave del triunfo en el final del encuentro, pero definió desviado. Un jugador a quien el Francés siempre referencia, por lo que suma porotos para lo que viene.

image Unión tuvo el sábado libre luego de jugar ante Banfield.

Todos estos detalles se irán ajustando a lo largo de las tareas en Casasol, donde Madelón empezará a delinear la estrategia para intentar sumar de a tres frente a Aldosivi y continuar en la senda de la permanencia sin resignar la ambición de pelear más arriba.