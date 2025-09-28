Fascendini pasó de ser suplente en Unión a titular indiscutido

Con el Kily González, Valentín Fascendini era suplente, pero a partir de la llegada de Leonardo Madelón a Unión, el zaguero se convirtió en titular indiscutido

Valentín Fascendini se convirtió en una pieza clave a partir de la llegada de Madelón.

Valentín Fascendini llegó a Unión en enero del 2024, libre de Boca y con muy buenos antecedentes . Su llegada tenía que ver con una apuesta que realizaba el club para tener un defensor con proyección y que venga a completar el plantel.

Es por ello que no tuvo demasiada continuidad en la Copa de la Liga 2024 , sumando tan solo 82' en cancha, ingresando en apenas tres partidos de los 14 que disputó el Tate.

Fascendini y un cambio radical con la llegada de Madelón

Mientras que en el Torneo de la Liga 2024, jugó nueve partidos sobre 27 que protagonizó el equipo, pero sumando apenas 180' en cancha.

Claramente, el Kily González se inclinaba por otros jugadores y no le daba la chance de ser titular. Y lo mismo sucedió en los primeros meses de este 2025, más allá de jugar un poco más que en el 2024.

Pero la llegada de Madelón modificó de manera notable el presente de Fascendini. Y es que en su primer partido dirigiendo al Tate, el entrenador lo puso como titular en el empate 1-1 contra Belgrano.

Y repitió en las derrotas por Copa Sudamericana ante Palestino y Mushuc Runa y en el empate ante Cruzeiro. Y para arrancar este semestre, fue titular ante Rosario Central en Copa Argentina.

Mientras que en el actual Torneo Clausura fue titular en los 10 partidos, completando los 900' en cancha y siendo el defensor más confiable del equipo.

Así las cosas, desde que llegó Madelón, Fascendini pasó a ser titular indiscutido, jugando los últimos 16 partidos desde el arranque, que incluyen la última fecha del Apertura, los últimos tres partidos de la Copa Sudamericana, los dos cotejos por Copa Argentina y los 10 del actual Clausura.