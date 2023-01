Gustavo Munúa apostaría por la formación titular, la que más chances tiene de debutar ante Banfield, para jugar este viernes ante Peñarol, como consecuencia que ante Belgrano plantó una formación alternativa, y será el último ensayo de la pretemporada.

De esta manera, es un hecho que Munúa seguirá apostando por el sistema táctico 4-3-3, que viene implementando en los partidos de pretemporada, diferente al 4-4-2, el cual colocó en gran parte de su primera gestión al frente del plantel de Unión.

Una de las dudas, en función de la gran polémica que se instaló en las últimas horas, es la presencia o no de Santiago Mele. Si el charrúa no es utilizado, el arco será defendido por Sebastián Moyano. En tanto que la otra duda está en el ataque, ya que Junior Marabel arrastra una molestia en el tobillo y si no está en condiciones su lugar será ocupado por Jerónimo Domina o Bryan Castrillón.

El que disputará ante Unión será el tercer encuentro preparatorio que disputará el Peñarol que dirige Alfredo Arias, que buscará sumar su tercer triunfo al hilo. El Carbonero viene de vencer 3-2 a Estudiantes de La Plata y 1-0 a San Lorenzo de Almagro.

Arias pretende seguir con su plan de preparación de cara al inicio del Campeonato Uruguayo 2023, que es darle la mayor cantidad de minutos a todos los jugadores del plantel. Las incorporaciones de Peñarol para esta temporada son Sebastián Rodríguez, Abel Hernández, Leonardo Coelho, Carlos Sánchez y Matías Arezo. El delantero de 20 años aún no fue presentado de forma oficial, pero ya es jugador carbonero. Por otra parte, el zaguero brasileño todavía no tuvo su debut con la casaca del mirasol.

El duelo ante Unión será el último que disputará Peñarol previo al clásico contra Nacional, que tendrá lugar el próximo lunes 23 de enero en el Estadio Centenario, a partir de las 20.30.

Formaciones

Peñarol: Jhonatan Lima, Joaquín Ferreira, Léo Coelho, Pablo López, Juan Manuel Ramos; Nicolás Milesi, Sebastián Cristóforo, Santiago Homenchenko; Brian Mansilla, Ruben Bentancourt u Óscar Cruz y Máximo Alonso. DT: Alfredo Arias. DT: Alfredo Arias.

Unión: Mele o Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Lucas Esquivel; Ezequiel Cañete, Juan Carlos Portillo y Mauro Luna Diale; Imanol Machuca, Domina o Marabel y Daniel Juárez. DT: Gustavo Munúa.

Estadio: Campeón del Siglo.

Árbitro: Bruno Sacarelo (Uruguay).

Hora de inicio: 21.30.

Televisa: ESPN.