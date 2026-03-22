Unión sufrió una derrota preocupante que enciende todas las alarmas

Fue preocupante la actuación de Unión ante Defensa y Justicia. No solo por la derrota, sino por la escasa capacidad de reacción tanto futbolística como anímica

Unión no fue Unión y por eso terminó perdiendo sin atenuantes frente a Defensa y Justicia , aún cuando el rival jugó con 10 futbolistas desde los 35' de la primera etapa por la expulsión de Rubén Botta.

El equipo careció de respuestas anímicas y futbolísticas. No tuvo la intensidad que lo caracteriza y equivocó todos los caminos para intentar llegar triunfo y luego al empate, repitiéndose con centros frontales que le facilitaron la tarea al equipo local.

Fue sin dudas un retroceso muy marcado en cuanto al rendimiento. No solo por la derrota, sino por la manera en la que Unión terminó cayendo ante Defensa y Justicia.

Si algo distinguía al equipo dirigido por Leonardo Madelón era su espíritu competitivo, ante el rival que fuera. Y si bien es cierto que ante Defensa y Justicia salió a buscar el partido, no mostró los argumentos futbolísticos y anímicos que lo caracterizan.

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No es un detalle menor, la baja de Julián Palacios, el volante que venía siendo el jugador más desequilibrante no pudo jugar y su reemplazante Augusto Solari, una vez más demostró no estar a la altura de las circunstancias.

Sin Palacios, el Tate perdió sorpresa y recorrido por la banda derecha y debió volcar el ataque todo el tiempo por la izquierda con las subidas de Mateo Del Blanco.

Está claro que Unión es un plantel con escaso recambio y que los jugadores que ingresan desde el banco nunca o casi nunca aportan soluciones.

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Y eso quedó una vez más demostrado en el partido ante Defensa y Justicia. Se trata de un golpe duro, que enciende todas las alarmas de cara a las últimas fechas,

Luego de sumar tres victorias al hilo, Unión cosecha tres partidos sin ganar, con dos empates y una derrota. Pasó de obtener nueve puntos en tres fechas, a cosechar apenas dos unidades en las últimas tres jornadas.

El parate por fecha FIFA le vendrá bien a Madelón para recuperar a Palacios y acomodar las ideas. Llega el momento de las definiciones y Unión deberá demostrar para qué está. Sabiendo que no puede volver a jugar como lo hizo ante Defensa y Justicia.