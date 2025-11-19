Uno Santa Fe | Ovación | Colón

¿Colón tendrá un beneficio igual? La AFA salvó a San Lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

LA AFA, por pedido de Claudio Tapia, le pagó salarios atrasados al plantel de San Lorenzo y evitó que un jugador quede libre. ¿Colón gestiona una ayuda?

Ovación

Por Ovación

19 de noviembre 2025 · 19:15hs
¿Colón tendrá un beneficio igual? La AFA salvó a San Lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

La AFA volvió a intervenir para auxiliar a San Lorenzo, en un movimiento que reaviva el debate sobre los beneficios que reciben algunos clubes con crisis similares y sin el mismo respaldo. La decisión generó ruido en distintas instituciones, que se preguntan cómo acceder al mismo nivel de ayuda. ¿Colón gestiona también una mano?

• LEER MÁS: Se agrava el conflicto entre Colón y Facundo Farías: ¿se viene una nueva inhibición?

Este miércoles, la AFA difundió un comunicado oficial en el que detalló la asistencia económica otorgada al club de Boedo. Según informó la entidad, siguiendo instrucciones del presidente Claudio Tapia, se depositaron directamente en las cuentas bancarias de los jugadores los montos correspondientes al saldo de julio y el total de agosto.

El caso más sensible era el del futbolista Iván Cuello, quien había intimado formalmente al club por falta de pago. Para evitar que el jugador quedara en libertad de acción —lo que hubiese provocado un perjuicio económico importante para San Lorenzo—, la AFA transfirió también el saldo de agosto y la totalidad de septiembre y octubre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/1991256929474150908&partner=&hide_thread=false

La medida, si bien descomprime la situación contractual inmediata, vuelve a exponer una pregunta que se repite puertas adentro en varios clubes: ¿por qué algunos reciben asistencia directa y otros, con problemas igual o más graves, no acceden al mismo beneficio?

Mientras tanto, San Lorenzo recibe una nueva bocanada de oxígeno en medio de su delicado cuadro financiero, y la polémica sobre la equidad en la distribución de ayudas volvió a instalarse con fuerza en el fútbol argentino.

Colón también busca una mano

La dirigencia de Colón tenía prevista una reunión en AFA para intentar encontrar un camino para pagarle los sueldos al plantel y, también, levantar la inhibición de Alberto Espínola. ¿Lo conseguirá?

Colón San Lorenzo AFA
Noticias relacionadas
se agrava el conflicto entre colon y facundo farias: ¿se viene una nueva inhibicion?

Se agrava el conflicto entre Colón y Facundo Farías: ¿se viene una nueva inhibición?

colon busca su desahogo en la liga argentina ante sportivo suardi

Colón busca su desahogo en la Liga Argentina ante Sportivo Suardi

el credito nunca llego y la dirigencia de colon hace malabares para pagar deudas

El crédito nunca llegó y la dirigencia de Colón hace malabares para pagar deudas

Foto: prensa Kelme

Nuevo frente de conflicto en Colón: intimación millonaria de Kelme en plena campaña electoral

Lo último

Caso Juan Trigatti: la defensa del docente apeló la prisión preventiva y el embargo millonario

Caso Juan Trigatti: la defensa del docente apeló la prisión preventiva y el embargo millonario

¿Colón tendrá un beneficio igual? La AFA salvó a San Lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

¿Colón tendrá un beneficio igual? La AFA salvó a San Lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

La impugnación a Carlos Trod fue rechazada en Colón y podrá competir en las elecciones

La impugnación a Carlos Trod fue rechazada en Colón y podrá competir en las elecciones

Último Momento
Caso Juan Trigatti: la defensa del docente apeló la prisión preventiva y el embargo millonario

Caso Juan Trigatti: la defensa del docente apeló la prisión preventiva y el embargo millonario

¿Colón tendrá un beneficio igual? La AFA salvó a San Lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

¿Colón tendrá un beneficio igual? La AFA salvó a San Lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

La impugnación a Carlos Trod fue rechazada en Colón y podrá competir en las elecciones

La impugnación a Carlos Trod fue rechazada en Colón y podrá competir en las elecciones

Diego Spagnuolo fue a declarar a la Justicia, pero se negó a responder preguntas y aseguró que es inocente

Diego Spagnuolo fue a declarar a la Justicia, pero se negó a responder preguntas y aseguró que es inocente

Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

Ovación
Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Se pasó a diciembre la Asamblea en Unión para aprobar la Memoria y Balance

Se pasó a diciembre la Asamblea en Unión para aprobar la Memoria y Balance

Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026