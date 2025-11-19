¿Colón tendrá un beneficio igual? La AFA salvó a San Lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

LA AFA, por pedido de Claudio Tapia, le pagó salarios atrasados al plantel de San Lorenzo y evitó que un jugador quede libre. ¿Colón gestiona una ayuda?

La AFA volvió a intervenir para auxiliar a San Lorenzo , en un movimiento que reaviva el debate sobre los beneficios que reciben algunos clubes con crisis similares y sin el mismo respaldo. La decisión generó ruido en distintas instituciones, que se preguntan cómo acceder al mismo nivel de ayuda. ¿ Colón gestiona también una mano?

Este miércoles, la AFA difundió un comunicado oficial en el que detalló la asistencia económica otorgada al club de Boedo. Según informó la entidad, siguiendo instrucciones del presidente Claudio Tapia, se depositaron directamente en las cuentas bancarias de los jugadores los montos correspondientes al saldo de julio y el total de agosto.

El caso más sensible era el del futbolista Iván Cuello, quien había intimado formalmente al club por falta de pago. Para evitar que el jugador quedara en libertad de acción —lo que hubiese provocado un perjuicio económico importante para San Lorenzo—, la AFA transfirió también el saldo de agosto y la totalidad de septiembre y octubre.

La medida, si bien descomprime la situación contractual inmediata, vuelve a exponer una pregunta que se repite puertas adentro en varios clubes: ¿por qué algunos reciben asistencia directa y otros, con problemas igual o más graves, no acceden al mismo beneficio?

Mientras tanto, San Lorenzo recibe una nueva bocanada de oxígeno en medio de su delicado cuadro financiero, y la polémica sobre la equidad en la distribución de ayudas volvió a instalarse con fuerza en el fútbol argentino.

Colón también busca una mano

La dirigencia de Colón tenía prevista una reunión en AFA para intentar encontrar un camino para pagarle los sueldos al plantel y, también, levantar la inhibición de Alberto Espínola. ¿Lo conseguirá?