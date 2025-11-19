Uno Santa Fe | Colón | Colón

La impugnación a Carlos Trod fue rechazada en Colón y podrá competir en las elecciones

La Junta Electoral de Colón desestimó la impugnación al candidato a presidente por Unidad Colonista, Carlos Trod, y está habilitado para las elecciones

19 de noviembre 2025 · 18:55hs
La disputa política en Colón sumó en las últimas horas un capítulo clave: la Junta Electoral confirmó que Carlos Trod está habilitado para participar como candidato a presidente en las elecciones del próximo 30 de noviembre, luego de desestimar la impugnación presentada en su contra.

Trod había sido objetado por Ricardo Magdalena, por supuestamente no cumplir con el tiempo de antigüedad societaria que exige el estatuto para aspirar al máximo cargo. Sin embargo, tras un análisis y las respectivas defensas, la Junta Electoral concluyó rechazar los planteos.

Listas, armadas ya para las elecciones en Colón

Con la resolución, la lista Unidad Colonista queda oficialmente en carrera para los comicios, justo en el día en que vencía el plazo para realizar modificaciones en las nóminas. El escenario electoral, a partir de ahora, entra en su etapa decisiva. Todo antes de la Asamblea de este jueves, desde las 18.30, en el gimnasio Roque Otrino donde se tratará la Memoria y Balance.

La recta final ya comenzó y será el socio sabalero quien defina, en las urnas, el rumbo institucional de Colón tras dos años de la gestión Godano sin los objetivos cumplidos.

