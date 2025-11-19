Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión busca aprovechar el envión ante Peñarol en La Liga Nacional

Los Tatengues reciben a Peñarol, buscando sostener su triunfo sobre Quimsa y escalar posiciones en La Liga Nacional, mientras confía en mantener la intensidad defensiva y el impulso anímico.

19 de noviembre 2025 · 12:44hs
Unión afronta un duelo clave en casa frente a Peñarol, que llega con seis victorias consecutivas y un gran momento. El Tatengue derrotó a Quimsa por 86 a 76, un triunfo que le dio confianza y envión anímico. Ahora busca sostener ese impulso, mejorar su posición en la tabla.

Un historial que inspira precaución

En los enfrentamientos previos, Peñarol domina 6-2 sobre Unión en ocho partidos disputados. El equipo local buscará invertir esa tendencia, apoyándose en la motivación que le dio la victoria ante Quimsa y en la necesidad de sumar puntos para escalar posiciones en la Liga Nacional.

Datos del partido entre Unión-Peñarol

El encuentro se jugará el miércoles 19 de noviembre a las 21:00 en el estadio Ángel P. Malvicino. Las entradas generales tienen un valor de 5.000 pesos para socios y 7.000 pesos para no socios, mientras que las plateas cuestan 14.000 pesos para socios y 20.000 pesos para no socios. Los árbitros serán Fernando Sampietro, Julio Dinamarca y Alejandro Costa.

