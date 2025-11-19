Unión cerró la fase regular del Clausura como el segundo mejor visitante

Unión sumó 15 de los 25 puntos fuera de casa, solo por detrás de Rosario Central. Una efectividad del 55% para plantarse en cualquier cancha

Unión finalizó la fase regular del Clausura con un dato que marca parte de su identidad: se convirtió en el segundo mejor visitante de toda la competencia. Consiguió gran parte de su puntaje jugando lejos del 15 de Abril, siendo uno de los pilares que lo mantuvo entre los protagonistas.

El Tate cosechó 15 de los 25 puntos en nueve encuentros fuera de su casa, lo que representa una efectividad del 55%. El rendimiento lo ubicó apenas por detrás de Rosario Central, que lideró la clasificación, con 16 unidades (con dos partidos menos).

Unión, en el podio de los mejores visitantes

El Rojiblanco logró cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas en terrenos complicados, donde nunca renunció a su idea y mostró gran solidez. Además, convirtió 13 goles y le hicieron ocho.

tabla Unión visitante Unión, en el podio de los visitantes.

El podio de mejores visitantes lo completó Boca, que terminó con 14 puntos. En este contexto, Unión no solo se destacó por su capacidad para competir en cualquier cancha, sino también por cómo ese rendimiento lo mantuvo en zona alta en momentos clave del Clausura.

Durante buena parte del torneo, los comandados por Madelón encontraron fuera de su estadio lo que les costaba en el inicio jugando como locales. Recién en el cierre del campeonato ante Defensa (goleada 3-0) lograron romper la sequía en el 15 de Abril.

Este Unión, que supo adaptarse a distintos rivales y escenarios, alimenta la ilusión de ser protagonista en lo que viene. El Clausura lo deja como uno de los equipos más consistentes fuera de casa, un rasgo que cualquier aspirante serio necesita para seguir peleando arriba.