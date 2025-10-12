Semana clave para Colón: depuración del plantel, deudas y elecciones en el horizonte

Será una semana decisiva en Colón para el desarmado del plantel, para el pago de la deuda con Alberto Espínola y para definir el cuadro político.

Colón encara una semana decisiva, con múltiples frentes abiertos que marcarán el rumbo del club de cara al cierre de la temporada y la planificación de 2026.

Uno de los objetivos principales del Sabalero sigue siendo la depuración del plantel . Tras el acuerdo alcanzado con Joel Soñora , quien rescindió de común acuerdo su contrato que vencía el 31 de diciembre, la dirigencia apunta a resolver situaciones similares con otros jugadores.

Entre los nombres que podrían negociar la rescisión se encuentran Facundo Sánchez, José Barreto, Marcos Díaz, Nicolás Fernández, Emmanuel Gigliotti y Gonzalo Bettini, mientras que también hay casos de futbolistas con contrato hasta 2026, como el arquero Tomás Giménez, quien ni siquiera fue convocado para los últimos partidos una vez que Colón aseguró su permanencia en la Primera Nacional.

El tema Espínola y el panorama eleccionario

Paralelamente, el club debe resolver la deuda con el paraguayo Alberto Espínola, tras el fallo desfavorable del TAS. Si Colón no cumple con el pago o no logra un acuerdo con el jugador, podría quedar inhibido en FIFA, un escenario que marcaría un duro precedente para la institución.

A nivel institucional, la semana también estará marcada por la dinámica rumbo a las elecciones del próximo 30 de noviembre. Se observan negociaciones y alianzas que se van tejiendo, discusión de puestos clave y hasta jugadores que podrían optar por no integrar ninguna lista. Las elecciones definirán el proyecto deportivo y el futuro del entrenador Ezequiel Medrán, cuyo contrato vence el 31 de diciembre de 2026.

A pesar de que existía consenso sobre su continuidad para 2026, los resultados recientes podrían derivar en que un eventual nuevo presidente evalúe la rescisión de su vínculo, aunque el propio entrenador afirmó su intención de continuar y aclaró su situación contractual.

En definitiva, Colón transita una semana decisiva, donde los movimientos administrativos, económicos y deportivos definirán no solo el futuro inmediato del plantel, sino también la estructura del club y el rumbo del proyecto para la próxima temporada.