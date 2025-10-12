Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión le apunta a un final durísimo en el Torneo Clausura

Unión, que ingresó en un pozo futbolístico, encarará las últimas cuatro fechas con la necesidad de lograr la permanencia e ir por los playoffs.

Ovación

Por Ovación

12 de octubre 2025 · 13:44hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

El Torneo Clausura entra en su recta final y para Unión se avecina un tramo decisivo y exigente. Tras un primer semestre complicado, donde el equipo arrancó con dificultades para asegurar la permanencia en Primera División, la buena sumatoria de puntos hasta ahora le permitió tomar aire y ubicarse bien arriba en la tabla, incluso liderando por varias fechas, a pesar del bajón futbolístico que todavía no logra superar.

Un bajón que por ahora no se detiene en Unión

El equipo dirigido por Leonardo Madelón cosechó apenas dos de los últimos 12 puntos, producto de los empates consecutivos ante Independiente Rivadavia y Banfield, y las derrotas al hilo frente a Aldosivi y Central Córdoba, lo que encendió las alarmas y volvió a poner el foco en la permanencia.

LEER MÁS: Unión y Madelón: un repaso numérico de su cuarto ciclo entre logros y bajones

Aún así, la gran acumulación de puntos le permitió a Unión mirar con expectativa la tabla anual, donde se encuentra a 12 unidades de Barracas Central, el último equipo que hoy clasificaría para jugar la Copa Sudamericana 2026. Además, el Tate tiene un partido pendiente frente a Boca, que podría ser clave de cara a sus aspiraciones internacionales.

El calendario final de Unión

El sprint final de Unión se presenta exigente:

  • Defensa y Justicia: martes 21 de octubre, 19.15, en el 15 de Abril. Defensa viene de vencer 1-0 a Argentinos y será un rival directo para el Tatengue.

  • Newell’s: visita al Coloso Marcelo Bielsa en Rosario.

  • Barracas Central: cierre de la fase regular en Santa Fe, ante su gente.

  • Belgrano: última fecha en el barrio Alberdi de Córdoba.

Con estos compromisos, Unión deberá equilibrar la urgencia de sumar puntos para garantizar la permanencia y, a la vez, mantener la ilusión de disputar los octavos de final del Clausura, algo que el club aún no logró desde que se instauró el formato de copa.

LEER MÁS: Madelón, entre volver a las fuentes en Unión o profundizar los cambios

El equipo necesitará regularidad, concentración y solidez defensiva, así como eficacia ofensiva, para cerrar un semestre que comenzó complicado pero que todavía ofrece la posibilidad de cumplir objetivos concretos y proyectarse hacia la temporada 2026 con seguridad en Primera División.

Unión Clausura Leonardo Madelón
