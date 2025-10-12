Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión y Madelón: un repaso numérico de su cuarto ciclo entre logros y bajones

Leonardo Madelón sacó a Unión de la crisis futbolística pero cayó en un peligroso pozo, a pocas fechas del final, y sin la permanencia asegurada.

12 de octubre 2025 · 12:08hs
UNO / José Busiemi

Leonardo Madelón asumió su cuarto ciclo al frente de Unión en un momento delicado para el equipo, que necesitaba levantar su rendimiento y mantener la categoría.

Su debut fue en la última fecha del Torneo Apertura, con un empate 1-1 ante Belgrano en el estadio 15 de Abril, y desde entonces transitó un calendario cargado de partidos entre torneo local, Copa Sudamericana y Copa Argentina.

Hasta ahora, Madelón dirigió 18 partidos oficiales, con el siguiente registro:

Resultados oficiales bajo Madelón

  • Torneo Apertura

    • Unión 1-1 Belgrano (empate, debut de Madelón)

  • Copa Sudamericana

    • Unión 1-2 Palestino (derrota)

    • Unión 0-1 Mushuc Runa (derrota)

    • Cruzeiro 0-0 Unión (empate, último partido de fase de grupos)

  • Copa Argentina

    • Rosario Central 0-0 Unión (victoria por penales, clasificación a octavos)

    • Unión 0-0 River (derrota por penales, eliminación en octavos)

  • Torneo Clausura

    • Unión 1-0 Estudiantes (victoria)

    • Boca 1-1 Unión (empate)

    • Unión 0-0 Tigre (empate)

    • Argentinos 1-0 Unión (derrota)

    • Instituto 0-4 Unión (victoria)

    • Unión 1-1 Huracán (empate)

    • Racing 2-3 Unión (victoria)

    • Gimnasia 1-3 Unión (victoria)

    • Unión 2-2 Independiente Rivadavia (empate)

    • Banfield 0-0 Unión (empate)

    • Unión 0-2 Aldosivi (derrota)

    • Central Córdoba 3-1 Unión (derrota)

Números y porcentajes del ciclo

  • Partidos jugados: 18

  • Victorias: 6 (33,3%)

  • Empates: 8 (44,4%)

  • Derrotas: 4 (22,2%)

  • Puntos obtenidos sobre los disputables: 26 de 54 (48,1% de efectividad)

  • Goles a favor: 20

  • Goles en contra: 18

  • Diferencia de gol: +2

Análisis del ciclo

El registro de Madelón refleja un equilibrio entre buenos rendimientos y momentos de bajo nivel, sobre todo en las últimas fechas del Clausura, con derrotas consecutivas ante Aldosivi y Central Córdoba que encendieron las alarmas.

En la Copa Argentina, Unión mostró capacidad de resiliencia: eliminó a Rosario Central por penales y llegó a octavos ante River, aunque fue eliminado desde los doce pasos. En la Sudamericana, los resultados fueron irregulares: derrotas en Santa Fe ante Palestino y Mushuc Runa y empate sin goles en Belo Horizonte ante Cruzeiro, sin chances de avanzar.

En el Clausura, el equipo obtuvo victorias contundentes, como el 4-0 ante Instituto y el 3-1 frente a Gimnasia, pero también acumuló empates y derrotas que explican la efectividad de apenas 48,1% sobre los puntos en disputa.

Con cuatro fechas restantes, Madelón enfrenta un tramo crítico: deberá asegurar la permanencia en Primera y preparar al equipo para intentar el objetivo de llegar a playoffs del torneo, algo que Unión aún no consiguió desde que se implementó este formato.

La misión del técnico es clara: recuperar regularidad, sostener la identidad de juego y aprovechar los últimos encuentros para consolidar al equipo en Primera División y tener la chance histórica de llegar a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

