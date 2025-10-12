Unión y Madelón: un repaso numérico de su cuarto ciclo entre logros y bajones

Leonardo Madelón sacó a Unión de la crisis futbolística pero cayó en un peligroso pozo, a pocas fechas del final, y sin la permanencia asegurada.

Leonardo Madelón asumió su cuarto ciclo al frente de Unión en un momento delicado para el equipo, que necesitaba levantar su rendimiento y mantener la categoría.

LEER MÁS: Agustín Colazo se sacó la mufa y marcó su primer gol en Unión

Su debut fue en la última fecha del Torneo Apertura, con un empate 1-1 ante Belgrano en el estadio 15 de Abril, y desde entonces transitó un calendario cargado de partidos entre torneo local, Copa Sudamericana y Copa Argentina.

Hasta ahora, Madelón dirigió 18 partidos oficiales, con el siguiente registro:

Resultados oficiales bajo Madelón

Torneo Apertura Unión 1-1 Belgrano (empate, debut de Madelón)

Copa Sudamericana Unión 1-2 Palestino (derrota) Unión 0-1 Mushuc Runa (derrota) Cruzeiro 0-0 Unión (empate, último partido de fase de grupos)

Copa Argentina Rosario Central 0-0 Unión (victoria por penales, clasificación a octavos) Unión 0-0 River (derrota por penales, eliminación en octavos)

Torneo Clausura Unión 1-0 Estudiantes (victoria) Boca 1-1 Unión (empate) Unión 0-0 Tigre (empate) Argentinos 1-0 Unión (derrota) Instituto 0-4 Unión (victoria) Unión 1-1 Huracán (empate) Racing 2-3 Unión (victoria) Gimnasia 1-3 Unión (victoria) Unión 2-2 Independiente Rivadavia (empate) Banfield 0-0 Unión (empate) Unión 0-2 Aldosivi (derrota) Central Córdoba 3-1 Unión (derrota)



Números y porcentajes del ciclo

Partidos jugados: 18

Victorias: 6 ( 33,3% )

Empates: 8 ( 44,4% )

Derrotas: 4 ( 22,2% )

Puntos obtenidos sobre los disputables: 26 de 54 ( 48,1% de efectividad )

Goles a favor: 20

Goles en contra: 18

Diferencia de gol: +2

Análisis del ciclo

El registro de Madelón refleja un equilibrio entre buenos rendimientos y momentos de bajo nivel, sobre todo en las últimas fechas del Clausura, con derrotas consecutivas ante Aldosivi y Central Córdoba que encendieron las alarmas.

En la Copa Argentina, Unión mostró capacidad de resiliencia: eliminó a Rosario Central por penales y llegó a octavos ante River, aunque fue eliminado desde los doce pasos. En la Sudamericana, los resultados fueron irregulares: derrotas en Santa Fe ante Palestino y Mushuc Runa y empate sin goles en Belo Horizonte ante Cruzeiro, sin chances de avanzar.

LEER MÁS: Martínez, sobre el bajón de Unión: "Los rivales ya nos están conociendo"

En el Clausura, el equipo obtuvo victorias contundentes, como el 4-0 ante Instituto y el 3-1 frente a Gimnasia, pero también acumuló empates y derrotas que explican la efectividad de apenas 48,1% sobre los puntos en disputa.

Con cuatro fechas restantes, Madelón enfrenta un tramo crítico: deberá asegurar la permanencia en Primera y preparar al equipo para intentar el objetivo de llegar a playoffs del torneo, algo que Unión aún no consiguió desde que se implementó este formato.

La misión del técnico es clara: recuperar regularidad, sostener la identidad de juego y aprovechar los últimos encuentros para consolidar al equipo en Primera División y tener la chance histórica de llegar a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.