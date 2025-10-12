Leonardo Madelón asumió su cuarto ciclo al frente de Unión en un momento delicado para el equipo, que necesitaba levantar su rendimiento y mantener la categoría.
Unión y Madelón: un repaso numérico de su cuarto ciclo entre logros y bajones
Leonardo Madelón sacó a Unión de la crisis futbolística pero cayó en un peligroso pozo, a pocas fechas del final, y sin la permanencia asegurada.
Por Ovación
Su debut fue en la última fecha del Torneo Apertura, con un empate 1-1 ante Belgrano en el estadio 15 de Abril, y desde entonces transitó un calendario cargado de partidos entre torneo local, Copa Sudamericana y Copa Argentina.
Hasta ahora, Madelón dirigió 18 partidos oficiales, con el siguiente registro:
Resultados oficiales bajo Madelón
-
Torneo Apertura
-
Unión 1-1 Belgrano (empate, debut de Madelón)
-
Copa Sudamericana
-
Unión 1-2 Palestino (derrota)
Unión 0-1 Mushuc Runa (derrota)
Cruzeiro 0-0 Unión (empate, último partido de fase de grupos)
-
Copa Argentina
-
Rosario Central 0-0 Unión (victoria por penales, clasificación a octavos)
Unión 0-0 River (derrota por penales, eliminación en octavos)
-
Torneo Clausura
-
Unión 1-0 Estudiantes (victoria)
Boca 1-1 Unión (empate)
Unión 0-0 Tigre (empate)
Argentinos 1-0 Unión (derrota)
Instituto 0-4 Unión (victoria)
Unión 1-1 Huracán (empate)
Racing 2-3 Unión (victoria)
Gimnasia 1-3 Unión (victoria)
Unión 2-2 Independiente Rivadavia (empate)
Banfield 0-0 Unión (empate)
Unión 0-2 Aldosivi (derrota)
Central Córdoba 3-1 Unión (derrota)
-
Números y porcentajes del ciclo
-
Partidos jugados: 18
Victorias: 6 (33,3%)
Empates: 8 (44,4%)
Derrotas: 4 (22,2%)
Puntos obtenidos sobre los disputables: 26 de 54 (48,1% de efectividad)
Goles a favor: 20
Goles en contra: 18
Diferencia de gol: +2
Análisis del ciclo
El registro de Madelón refleja un equilibrio entre buenos rendimientos y momentos de bajo nivel, sobre todo en las últimas fechas del Clausura, con derrotas consecutivas ante Aldosivi y Central Córdoba que encendieron las alarmas.
En la Copa Argentina, Unión mostró capacidad de resiliencia: eliminó a Rosario Central por penales y llegó a octavos ante River, aunque fue eliminado desde los doce pasos. En la Sudamericana, los resultados fueron irregulares: derrotas en Santa Fe ante Palestino y Mushuc Runa y empate sin goles en Belo Horizonte ante Cruzeiro, sin chances de avanzar.
En el Clausura, el equipo obtuvo victorias contundentes, como el 4-0 ante Instituto y el 3-1 frente a Gimnasia, pero también acumuló empates y derrotas que explican la efectividad de apenas 48,1% sobre los puntos en disputa.
Con cuatro fechas restantes, Madelón enfrenta un tramo crítico: deberá asegurar la permanencia en Primera y preparar al equipo para intentar el objetivo de llegar a playoffs del torneo, algo que Unión aún no consiguió desde que se implementó este formato.
La misión del técnico es clara: recuperar regularidad, sostener la identidad de juego y aprovechar los últimos encuentros para consolidar al equipo en Primera División y tener la chance histórica de llegar a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.