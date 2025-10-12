Uno Santa Fe | Ovación | Países Bajos

Países Bajos le ganó con autoridad a Finlandia y quedó cerca del Mundial 2026

El equipo dirigido por Ronald Koeman podría meterse en el Mundial si vence a Polonia.

Ovación

Por Ovación

12 de octubre 2025 · 15:31hs
Países Bajos le ganó con autoridad a Finlandia y quedó cerca del Mundial 2026

Países Bajos aplastó a Finlandia por 4-0 en Ámsterdam y quedó a un paso de la clasificación al Mundial 2026 como líder invicto del Grupo G de las Eliminatorias de la UEFA.

Con este resultado, la selección de Ronald Koeman se consolidó en zona de acceso directo y podría sellar su boleto en noviembre, cuando enfrente a Polonia.

El equipo neerlandés resolvió el partido en apenas un cuarto de hora, debido a la intervención de Donyell Malen, quien abrió el marcador a los ocho minutos y Virgil van Dijk amplió de cabeza poco después.

La diferencia de jerarquía fue evidente ante una Finlandia que llegó al Johan Cruyff Arena con la intención de disputarle el segundo puesto del grupo, pero terminó sin respuestas.

Antes del descanso, Memphis Depay transformó un penal en el 3-0 y sentenció el resultado, y para el complemento, Países Bajos redujo la intensidad, manejó la ventaja sin sobresaltos y esperó el cierre para decorarla.

El delantero del Liverpool Cody Gakpo selló el 4-0 final tras una buena maniobra colectiva, lo que confirmó la superioridad local.

Con esta victoria, Países Bajos alcanzó una distancia de seis puntos sobre Polonia, que todavía debe un encuentro. Si mantiene el nivel mostrado en Ámsterdam llegará a la próxima fecha con la posibilidad concreta de asegurar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Los resultados de la jornada de Eliminatorias UEFA:

  • San Marino 0-4 Chipre
  • Islas Feroe 2-1 República Checa
  • Escocia 2-1 Bielorrusia
Países Bajos Finlandia Mundial
Noticias relacionadas
como quedo el ranking de la atp tras el batacazo de vacherot en shanghai

Cómo quedó el ranking de la ATP tras el batacazo de Vacherot en Shanghai

sin sorpresas en la continuidad de los playoffs del oficial

Sin sorpresas en la continuidad de los playoffs del Oficial

se completa la primera fase del reducido con atractivos duelos

Se completa la primera fase del Reducido con atractivos duelos

paso a paso: asi continua la fecha 12 del torneo clausura

Paso a paso: así continúa la fecha 12 del Torneo Clausura

Lo último

Alarma en el sur provincial: Acindar paralizó líneas de producción, importa acero chino y los operarios temen el cierre

Alarma en el sur provincial: Acindar paralizó líneas de producción, importa acero chino y los operarios temen el cierre

El polémico video que compartió el Gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

El polémico video que compartió el Gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

Ocupación plena en Santa Fe durante el fin de semana largo: el gasto promedio estimado por turista fue de $274.000

Ocupación plena en Santa Fe durante el fin de semana largo: el gasto promedio estimado por turista fue de $274.000

Último Momento
Alarma en el sur provincial: Acindar paralizó líneas de producción, importa acero chino y los operarios temen el cierre

Alarma en el sur provincial: Acindar paralizó líneas de producción, importa acero chino y los operarios temen el cierre

El polémico video que compartió el Gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

El polémico video que compartió el Gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

Ocupación plena en Santa Fe durante el fin de semana largo: el gasto promedio estimado por turista fue de $274.000

Ocupación plena en Santa Fe durante el fin de semana largo: el gasto promedio estimado por turista fue de $274.000

Avanza la obra de bacheo que Santa Fe y Entre Ríos llevan adelante en los accesos al Túnel Subfluvial

Avanza la obra de bacheo que Santa Fe y Entre Ríos llevan adelante en los accesos al Túnel Subfluvial

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no presentaron su declaración jurada

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no presentaron su declaración jurada

Ovación
Unión, un caso único en el interior del país: triple presencia en la elite

Unión, un caso único en el interior del país: triple presencia en la elite

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: Nunca dejaron de soñar ni de luchar

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: "Nunca dejaron de soñar ni de luchar"

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: Los chicos lo merecían

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: "Los chicos lo merecían"

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Sin sorpresas en la continuidad de los playoffs del Oficial

Sin sorpresas en la continuidad de los playoffs del Oficial

Policiales
Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos