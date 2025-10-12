Países Bajos le ganó con autoridad a Finlandia y quedó cerca del Mundial 2026

El equipo dirigido por Ronald Koeman podría meterse en el Mundial si vence a Polonia.

Países Bajos aplastó a Finlandia por 4-0 en Ámsterdam y quedó a un paso de la clasificación al Mundial 2026 como líder invicto del Grupo G de las Eliminatorias de la UEFA.

Con este resultado, la selección de Ronald Koeman se consolidó en zona de acceso directo y podría sellar su boleto en noviembre, cuando enfrente a Polonia.

El equipo neerlandés resolvió el partido en apenas un cuarto de hora, debido a la intervención de Donyell Malen, quien abrió el marcador a los ocho minutos y Virgil van Dijk amplió de cabeza poco después.

La diferencia de jerarquía fue evidente ante una Finlandia que llegó al Johan Cruyff Arena con la intención de disputarle el segundo puesto del grupo, pero terminó sin respuestas.

Antes del descanso, Memphis Depay transformó un penal en el 3-0 y sentenció el resultado, y para el complemento, Países Bajos redujo la intensidad, manejó la ventaja sin sobresaltos y esperó el cierre para decorarla.

El delantero del Liverpool Cody Gakpo selló el 4-0 final tras una buena maniobra colectiva, lo que confirmó la superioridad local.

Con esta victoria, Países Bajos alcanzó una distancia de seis puntos sobre Polonia, que todavía debe un encuentro. Si mantiene el nivel mostrado en Ámsterdam llegará a la próxima fecha con la posibilidad concreta de asegurar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Los resultados de la jornada de Eliminatorias UEFA: