¿Serán también los últimos partidos de Fascendini en Unión?

Valentín Fascendini se afianzó con Leonardo Madelón en Unión, que quiere mejorarle el contrato y, a par, su representante ya manejaría ofertas

El presente de Valentín Fascendini en Unión atraviesa su mejor momento. Con apenas 22 años, el defensor se consolidó con equipo de Leonardo Madelón , al punto de relegar a Claudio Corvalán , que fue titular indiscutido en el primer semestre de este 2025. Pero claramente hubo un cambio radical.

Su crecimiento no pasó desapercibido puertas adentro ni mucho menos fuera. En el Tate ya tomaron nota de su evolución y tienen decidido mejorarle el contrato para reflejar en lo económico el valor que hoy tiene. Fascendini tiene vínculo hasta diciembre de 2026, pero la idea de la dirigencia es ajustar su salario y extender su permanencia, en un intento por blindarlo ante los sondeos que comenzaron a llegar.

Fascendini, observado desde el exterior en Unión

Según la información revelada por Radio Gol 96.7, el representante del jugador ya estaría manejando ofertas y, una vez finalizado el torneo, le acercaría una a la institución.

Lo cierto es que el nivel del zaguero, que combina firmeza defensiva con buena salida desde el fondo, lo convirtió en uno de los jugadores más destacados del Clausura y uno de los nombres propios de esta versión renovada de Unión.

En ese contexto, el club se enfrenta a un doble desafío: asegurar la continuidad del jugador en medio de un contexto económico difícil, y al mismo tiempo sacar provecho de una posible venta sin desarmar la estructura defensiva que Madelón logró consolidar.

Fascendini, que surgió de las inferiores de Boca, viene mostrando una madurez notable en cada presentación, podría ser uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de pases. Y aunque el deseo de los hinchas es verlo mucho tiempo más con la camiseta rojiblanca, el fútbol —y el mercado— parecen tener otros planes.