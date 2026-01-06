Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión visita a Obras Basket con nuevo DT y la mira puesta en la Liga Nacional

Desde las 21, Unión enfrenta a Obras Basket por la Liga Nacional de Básquet. Será el debut de Ariel Rearte como DT, en un equipo que busca afirmarse rumbo a los playoffs.

6 de enero 2026 · 13:20hs
Unión afronta esta noche un examen exigente en la Liga Nacional de Básquet. Desde las 21, el Tatengue visita a Obras Basket por el juego 16 del calendario, en un cruce que marcará el inicio de una nueva etapa con Ariel Rearte al frente del banco rojiblanco y televisación de TyC Sports.

Unión, entre el envión anímico y un nuevo comienzo

El equipo santafesino llega a Núñez tras una sólida victoria como local ante Argentino de Junín (95-84), resultado que cerró el interinato de Martín Castellazzi y dejó buenas sensaciones desde el funcionamiento colectivo. Con seis triunfos en 15 presentaciones, Unión se mantiene en una zona expectante, a tiro de los puestos de playoffs, en una tabla que no admite distracciones.

El desafío ante Obras aparece como una medida concreta para evaluar el momento del equipo, sobre todo en condición de visitante, donde la regularidad ha sido uno de los puntos a corregir en esta primera parte de la temporada.

LEER MÁS: La hoja de ruta de Ariel Rearte en el Básquet de Unión: "El objetivo está claro: llegar a playoffs"

Debut de Ariel Rearte y señales desde el banco

La principal novedad de la noche estará en la conducción. Ariel Rearte tendrá su estreno como entrenador principal, luego de su paso por las selecciones de Paraguay y con experiencia previa en la Liga al mando de Comunicaciones de Mercedes. Su llegada apunta a ordenar el juego, ajustar detalles defensivos y potenciar las variantes ofensivas de un plantel que mostró pasajes de buen básquet.

Más allá del corto plazo, el encuentro servirá como primer termómetro para empezar a identificar rasgos del nuevo ciclo, especialmente en la rotación y la toma de decisiones en momentos clave.

El roster de Unión para enfrentar a Obras

Para el compromiso de esta noche, el cuerpo técnico definió una nómina equilibrada entre experiencia y juventud: Anthony Hilliard, Yeferson Guerra, Martín Cabrera, Franco Balbi, Federico Elías, Facundo Chamorro, Ulises González, Daniel Hure, Emiliano Basabe, Felipe Queiros, Christopher Vogt y Pablo Spies.

Dentro de las novedades, se destaca la primera convocatoria a Liga Nacional de Pablo Spies, base esperancino categoría 2007. El jugador, que llegó a Unión el año pasado como parte del plan de reclutamiento y desarrollo, viene creciendo en el equipo de Liga Próximo y empieza a dar el salto al máximo nivel.

LEER MÁS: Unión vuelve a Obras con un objetivo claro

Justamente, en la antesala de este partido, el conjunto de Liga Próximo cayó ajustadamente ante Obras por 75-71, con una actuación sobresaliente de Spies, autor de 20 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, confirmando su proyección. En Núñez, Unión buscará algo más que una victoria: consolidar un rumbo, sumar fuera de casa y empezar a escribir, con nuevo entrenador, una historia que lo mantenga en carrera dentro de la Liga Nacional de Básquet.

