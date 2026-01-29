Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

En la previa del partido ante Lanús de la fecha 2 del Apertura, Unión sacudió las redes al presentar otra de las camisetas alternativas

29 de enero 2026 · 16:07hs
Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Unión lo hizo otra vez. Después del fuerte impacto que generó la camiseta titular —un guiño directo al histórico ascenso de 1996—, ahora presentó oficialmente el modelo alternativo de Givova para la temporada 2026 y volvió a captar todas las miradas en las redes sociales.

Esta indumentaria fue revelada a través de una producción especial, cuidada al detalle y pensada para amplificar el alcance. El resultado fue inmediato: el contenido se viralizó en pocas horas y reforzó la idea de que el Tatengue encontró un camino propio para comunicar su identidad.

Si el modelo titular apeló de lleno a la memoria emotiva del hincha, esta versión alternativa se planta como una opción complementaria, moderna y con personalidad, pensada para acompañar al equipo a lo largo de la temporada.

Además, el club confirmó que la nueva camiseta ya se encuentra a la venta, lo que permitió que los hinchas puedan acceder rápidamente tras su presentación oficial. Unión no solo renueva su piel para el 2026: también consolida una forma de mostrarla, combinando historia, estética y una estrategia digital que vuelve a dar resultado.

La otra camiseta alternativa de Unión

