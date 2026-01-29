Por qué Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Mauricio Martínez quedó libre de Rosario Central, pero Unión ya había reforzado el medio con Lucas Menossi. Sorpresa y malestar en el mundo rojiblanco.

El regreso de Mauricio Martínez a Unión parecía tomar forma en las últimas semanas, pero finalmente la historia tuvo otro desenlace. El mediocampista no volverá a vestir la camiseta rojiblanca y continuará su carrera en Sarmiento de Junín, en una resolución que dejó sensaciones encontradas en Santa Fe.

Tras el empate frente a Platense, Leonardo Madelón se refirió públicamente a las gestiones que el club había encarado para intentar repatriar al volante surgido en la institución. El DT dejó en claro que el escenario no era sencillo.

“Hoy hay una economía complicada, cuesta pagar”, expresó, al tiempo que explicó que Rosario Central había comunicado que no negociaría por el jugador hasta el 31 de enero. Unión aguardaba esa instancia para avanzar, pero el tiempo y el mercado jugaron en contra.

También mencionó otros casos que no prosperaron, como Iván Gómez y Tarzia, quienes solo podían salir mediante una venta, algo imposible para la economía tatengue.

Libertad de acción… pero sin lugar en el plantel

Una vez finalizado el mercado, Rosario Central le otorgó la libertad de acción a Martínez. Sin embargo, para ese entonces Unión ya había cerrado la llegada de Lucas Menossi, apuntando a reforzar el juego en la mitad de la cancha.

Mauricio Martínez Unión pierde juego, identidad y pertenencia con el no retorno de Mauricio Martínez.

Ese movimiento modificó el escenario. Si bien se especulaba con que el Tate podía avanzar igual por Caramelo —más aún con el cupo extra habilitado tras la salida de Enzo Rubio a Delfín de Ecuador—, finalmente no fue prioridad en la planificación deportiva.

El jugador, entre la ilusión y la desilusión

Cerca del futbolista aseguran que no está enojado con Unión, pero sí le dejó un sabor amargo la manera en que se resolvió la situación. Su deseo era volver al club donde se formó y con el que tiene un fuerte sentido de pertenencia, algo que siempre manifestó públicamente.

Ante la falta de una definición concreta desde Santa Fe, Sarmiento avanzó con una propuesta firme. El club de Junín ahora trabaja para liberar un cupo —mediante la salida de un jugador al exterior— que le permita incorporar al mediocampista.

Unión pierde identidad y nombres propios

La no llegada de Martínez se suma a una lista de salidas que golpean el vínculo emocional del plantel con el hincha. En el último tiempo dejaron el club Ezequiel Cañete, Jerónimo Dómina, Lucas Gamba, Matías Tagliamonte, Tomás Durso y ahora también Caramelo, entre otros. En tanto que no serán considerados Claudio Corvalán y Enzo Roldán.

Más allá de lo futbolístico, Unión resigna jugadores identificados con los colores, algo que siempre tuvo un peso especial en la consideración del público tatengue.

Con Menossi ya incorporado, Madelón parece haber dado por cubierto el puesto, aunque en el imaginario rojiblanco quedó la sensación de que el regreso de Martínez era una oportunidad que difícilmente vuelva a repetirse en el corto plazo.