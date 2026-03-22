Escándalo: Rubén Botta vio la roja tras agredir a Mauro Pittón y dejó a Defensa con diez

El exjugador de Colón Rubén Botta fue expulsado a los 34 minutos del primer tiempo tras una reacción violenta.

Un momento de tensión extrema sacudió el partido cuando Rubén Botta protagonizó una insólita agresión que derivó en su expulsión directa. A los 34 minutos del primer tiempo, en un encuentro que estaba 0 a 0 y sin situaciones claras, el volante dejó a Defensa y Justicia con diez tras una reacción desmedida.

Hasta ese momento, el desarrollo era parejo y con escaso vuelo futbolístico. Ninguno de los equipos lograba imponerse y el trámite se volvía trabado. En ese contexto, todo se desbordó tras una infracción que Botta reclamó con vehemencia. Luego del cobro, el mediocampista se cruzó con Mauro Pittón y, de manera sorpresiva, lanzó un golpe de puño que impactó en su rival. Lejos de calmarse, segundos después también intentó un cabezazo , lo que terminó de desatar el escándalo. El árbitro Felipe Viola , bien ubicado en la jugada, no dudó: le mostró la tarjeta roja directa ante la gravedad de la acción.

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El jugador del Halcón vio la tarjeta roja tras un econtronazo con Pittón.



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Descontrol y protesta tras la expulsión

Tras ver la roja, Botta reaccionó aún peor. Visiblemente fuera de sí, continuó protestando durante varios minutos, increpando y sin poder aceptar la decisión arbitral. Mientras tanto, Pittón permanecía en el suelo recuperándose del impacto, en una escena que generó preocupación y tensión entre los jugadores de ambos equipos.

Finalmente, el exjugador de Colón se retiró del campo de juego, pero lo hizo todavía totalmente desencajado, en una imagen que reflejó el nivel de descontrol que marcó la jugada.

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Un antecedente poco habitual en su carrera

Más allá de la gravedad de lo ocurrido, lo cierto es que este tipo de episodios no han sido frecuentes en la trayectoria del futbolista. Con 443 partidos como profesional, esta fue apenas la cuarta tarjeta roja directa que recibió en toda su carrera.

Sin embargo, la violencia de la acción y el contexto en el que se produjo convierten a esta expulsión en una de las más llamativas de su recorrido. El partido, que hasta ese momento no ofrecía emociones, cambió por completo a partir de este episodio, que dejó a Defensa y Justicia con un hombre menos.