Unión y sus inhibiciones: el tema vital para resolver en breve

Si bien Kily reconoció que están cerca dos refuerzos para completar la estructura, ninguno de ellos podrá jugar si no levanta el club las inhibiciones que pesan desde unos meses a esta parte.

Por diferentes inconvenientes que forman parte de la economía nacional, desde el pasado 10 de diciembre con otro gobierno en el poder, las condiciones fueron mutando y en esa dirección están los directivos para poder cumplir con los requerimientos en un monto superior a los 700.000 dólares.

De esta cifra, cerca de 600.000 dólares corresponden a incumplimientos generados por el 60% del pase de Junior Marabel a Capiatá de Paraguay. Además, 32.059,79 dólares en concepto de "indemnización por formación" a Club Social y Deportivo Itapuense de Encarnación de Misiones por Juan Carlos Portillo; y 65.000 dólares (más intereses) a Independiente Medellín de Colombia por Bryan Castrillón.

En Unión siempre confesaron que el dinero está, pero reciben trabas a cada paso para poder girar el importe en moneda norteamericana. Hasta tanto Luis Spahn y colaboradores no pongan blanco sobre negro en un aspecto crucial, el Tate, y en concreto su DT, no sabrá si arma un once titular con caras nuevas para visitar el sábado 27 a Racing.