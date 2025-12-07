Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión y un mercado de pases austero, en donde serán más las bajas que las altas

Consciente de la delicada situación económica, la dirigencia de Unión apunta a un mercado de pases austero y con más bajas que altas

Ovación

Por Ovación

7 de diciembre 2025 · 16:46hs
El próximo mercado de pases de Unión será austero y tendrá más bajas que altas.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El próximo mercado de pases de Unión será austero y tendrá más bajas que altas.

A diferencia del inicio de este año, la intención de la dirigencia de Unión pensando en el 2026, tiene que ver con achicar el presupuesto del plantel profesional.

Unión y el objetivo de achicar el déficit

Y es que para este 2025, Unión se reforzó como nunca y el presidente rojiblanco Luis Spahn llevó adelante una erogación muy importante para satisfacer los pedidos del Kily González.

Además, el Tate tenía el desafío de jugar la Copa Sudamericana, algo que no sucederá el próximo año. Y es por eso que los directivos están dispuestos a llevar adelante un mercado de pases más austero.

Al punto tal, que serán más los futbolistas que emigren, que los que lleguen. La dirigencia se reforzará en lugares puntuales buscando operaciones que sean préstamos y no tener que hacer uso de la opción.

LEER MÁS: En la vidriera de Unión: en Buenos Aires vuelven a relacionar a Mateo Del Blanco con River

De hecho, Unión no adquirió el 50% de Matías Tagliamonte ni tampoco el 50% de Mauricio Martínez. Por ese motivo, ambos jugadores deben retornar a Racing y Rosario Central respectivamente.

Igualmente, Unión intentará retenerlos buscando un nuevo préstamo o en su defecto negociando una opción de compra por un menor valor al estipulado.

Ya se despidieron Ezequiel Cañete y Lucas Gamba. Mientras que Claudio Corvalán no será tenido en cuenta y se busca arreglar su salida. Algo similar están intentando con Franco Fragapane. Ambos jugadores tienen un año más de contrato.

LEER MÁS: Inminente llamado a la Asamblea en Unión para tratar la Memoria y Balance

Por otra parte, Atlético Tucumán decidió repescar a Tomás Durso y de esta manera, Unión se quedó sin sus dos principales arqueros. En tanto que Valentín Fascendini tiene muchas chances de emigrar al exterior.

Lo mismo sucede con Mateo Del Blanco quien seguramente será transferido y Lautaro Vargas también sería negociado. Así las cosas, es un hecho que serán muchas las salidas y que Madelón deberá armar un Unión nuevo.

Pero con un presupuesto menor del que dispuso el Kily González. El Unión que viene será más austero desde el recambio ya que foco está puesto en vender para achicar el déficit.

Unión mercado de pases Luis Spahn
Noticias relacionadas
union define su pretemporada: ¿de que depende el viaje a montevideo?

Unión define su pretemporada: ¿de qué depende el viaje a Montevideo?

que esconde la llegada de vazzoler al cuerpo tecnico de madelon

Qué esconde la llegada de Vazzoler al cuerpo técnico de Madelón

el mensaje de union a lucas gamba: te ganaste nuestro respeto y carino

El mensaje de Unión a Lucas Gamba: "Te ganaste nuestro respeto y cariño"

gamba se despidio, union lo abrazo: un adios cargado de historia y emocion

Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

Lo último

Rige un alerta amarillo por tormentas fuertes para la tarde y noche de este domingo en Santa Fe

Rige un alerta amarillo por tormentas fuertes para la tarde y noche de este domingo en Santa Fe

Unión y un mercado de pases austero, en donde serán más las bajas que las altas

Unión y un mercado de pases austero, en donde serán más las bajas que las altas

No va más: Alianza Lima despidió a Pipo Gorosito

No va más: Alianza Lima despidió a Pipo Gorosito

Último Momento
Rige un alerta amarillo por tormentas fuertes para la tarde y noche de este domingo en Santa Fe

Rige un alerta amarillo por tormentas fuertes para la tarde y noche de este domingo en Santa Fe

Unión y un mercado de pases austero, en donde serán más las bajas que las altas

Unión y un mercado de pases austero, en donde serán más las bajas que las altas

No va más: Alianza Lima despidió a Pipo Gorosito

No va más: Alianza Lima despidió a Pipo Gorosito

Detalles que hay que saber del próximo Mundial: reglamento, desempates y lista de buena fe

Detalles que hay que saber del próximo Mundial: reglamento, desempates y lista de buena fe

Ministro de Seguridad Pablo Cococcioni: Prefiero que me critiquen por detener de más antes de que haya un resultado fatal

Ministro de Seguridad Pablo Cococcioni: "Prefiero que me critiquen por detener de más antes de que haya un resultado fatal"

Ovación
Se viene una semana clave en Colón para pagarle al plantel y levantar la inhibición

Se viene una semana clave en Colón para pagarle al plantel y levantar la inhibición

Villarruel: Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón

Villarruel: "Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón"

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Detalles que hay que saber del próximo Mundial: reglamento, desempates y lista de buena fe

Detalles que hay que saber del próximo Mundial: reglamento, desempates y lista de buena fe

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: Gracias a Dios ya terminó

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: "Gracias a Dios ya terminó"

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"