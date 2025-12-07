Unión y un mercado de pases austero, en donde serán más las bajas que las altas

Consciente de la delicada situación económica, la dirigencia de Unión apunta a un mercado de pases austero y con más bajas que altas

El próximo mercado de pases de Unión será austero y tendrá más bajas que altas.

A diferencia del inicio de este año, la intención de la dirigencia de Unión pensando en el 2026, tiene que ver con achicar el presupuesto del plantel profesional.

Y es que para este 2025, Unión se reforzó como nunca y el presidente rojiblanco Luis Spahn llevó adelante una erogación muy importante para satisfacer los pedidos del Kily González.

Además, el Tate tenía el desafío de jugar la Copa Sudamericana, algo que no sucederá el próximo año. Y es por eso que los directivos están dispuestos a llevar adelante un mercado de pases más austero.

Al punto tal, que serán más los futbolistas que emigren, que los que lleguen. La dirigencia se reforzará en lugares puntuales buscando operaciones que sean préstamos y no tener que hacer uso de la opción.

De hecho, Unión no adquirió el 50% de Matías Tagliamonte ni tampoco el 50% de Mauricio Martínez. Por ese motivo, ambos jugadores deben retornar a Racing y Rosario Central respectivamente.

Igualmente, Unión intentará retenerlos buscando un nuevo préstamo o en su defecto negociando una opción de compra por un menor valor al estipulado.

Ya se despidieron Ezequiel Cañete y Lucas Gamba. Mientras que Claudio Corvalán no será tenido en cuenta y se busca arreglar su salida. Algo similar están intentando con Franco Fragapane. Ambos jugadores tienen un año más de contrato.

Por otra parte, Atlético Tucumán decidió repescar a Tomás Durso y de esta manera, Unión se quedó sin sus dos principales arqueros. En tanto que Valentín Fascendini tiene muchas chances de emigrar al exterior.

Lo mismo sucede con Mateo Del Blanco quien seguramente será transferido y Lautaro Vargas también sería negociado. Así las cosas, es un hecho que serán muchas las salidas y que Madelón deberá armar un Unión nuevo.

Pero con un presupuesto menor del que dispuso el Kily González. El Unión que viene será más austero desde el recambio ya que foco está puesto en vender para achicar el déficit.