En la vidriera de Unión: en Buenos Aires vuelven a relacionar a Mateo Del Blanco con River

En River se viene una refundación y en las últimas horas volvió a sonar la opción de Mateo Del Blanco para el lateral izquierdo. Unión necesita vender

Mientras el plantel de Unión disfruta del receso, la dirigencia no descansa. La situación económica aprieta, las finanzas están en rojo y la dirigencia sabe que una transferencia será clave. En ese contexto, desde Buenos Aires reaparece un nombre que ya había sonado en River : Mateo Del Blanco .

En el Millonario se viene una refundación profunda después de un año que dejó más dudas que certezas. Marcelo Gallardo busca renovar todas las líneas y el lateral izquierdo es prioridad. Por eso, en las últimas horas volvió a circular la posibilidad de que Del Blanco integre la lista de candidatos, junto a Julio Soler y Román Vega.

El defensor tuvo una temporada con mucha exposición y rendimiento sostenido –entre los mejores asistidores–, lo que lo puso en la vidriera de varios clubes argentinos y del exterior. Aunque no trascendió un precio, en Unión esperan más que nada algo del exterior.

Mateo Del Blanco River tendría todavía en carpeta a Mateo Del Blanco de Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

En la vidriera de Unión

Mientras tanto, la dirigencia sigue trabajando otros frentes. Valentín Fascendini estuvo en los últimos días completando trámites vinculados a su doble ciudadanía, un movimiento que suele abrir puertas para futuras transferencias. Un tema que tendría novedades también. Pero la gran carta del mercado sigue siendo Del Blanco.

En Buenos Aires también se mencionó que Mini fue ofrecido a River, que es diferente y le baja claramente el precio. Lo cierto es que Unión necesita vender y River necesita reforzar. Las agendas, por primera vez en mucho tiempo, parecen alinearse. Ahora resta esperar si el interés se convierte en llamado y si ese llamado termina en una cifra que al Tatengue le permita respirar.