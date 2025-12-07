Uno Santa Fe | Unión | Unión

Inminente llamado a la Asamblea en Unión para tratar la Memoria y Balance

De un momento a otro Unión habrá el llamado oficial a los socios para realizar la Asamblea donde se tratará la Memoria y Balance. ¿Viene con déficit?

Ovación

Por Ovación

7 de diciembre 2025 · 09:19hs
Foto | @AmdiGutierrez

Unión se prepara para uno de los momentos institucionales más sensibles del año. De un momento a otro, la dirigencia deberá oficializar el llamado a Asamblea para tratar la Memoria y Balance del último ejercicio económico, tal como lo establece el estatuto.

Originalmente, estaba prevista para el 28 de noviembre, pero no logró cerrar los números a tiempo y se optó por correr la fecha hacia la segunda quincena de diciembre. Algo habitual en esta gestión de Luis Spahn y que levanta siempre críticas en los opositores.

¿Balance con déficit en Unión?

Lo que se viene no será un trámite. En la reunión previa entre oficialismo y oposición ya se anticipó un escenario tenso: el balance arrojaría un déficit cercano a los 3 millones de dólares, cifra que por ahora no fue oficializada, pero que ya encendió alarmas puertas adentro.

Se viene una nueva Asamblea en Unión.

Buena parte del rojo se explicaría por el primer semestre del año, marcado por varias incorporaciones y muy pocas ventas, un combo que dejó números difíciles de sostener en un contexto complejo para todos los clubes argentinos.

Con ese panorama, la Asamblea será la última gran cita del año entre la dirigencia y los socios, quienes llegarán con expectativas, preguntas y un clima que promete ser cargado. Solo resta que Unión publique la convocatoria formal, que puede caer en cualquier momento.

