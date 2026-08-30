Unión encontró el rumbo y cambió su imagen: fútbol, contundencia y jerarquía

Después de un comienzo irregular, Unión reaccionó y recuperó confianza con Tarragona y Malcorra como grandes figuras.

Unión en la goleada 4-1 ante Sarmiento en el 15 de Abril.

Lo que parecía un comienzo preocupante comenzó a transformarse para Unión . Arrancó el torneo con un empate, una victoria y tres derrotas, pero encontró una respuesta frente a Aldosivi. No solamente significó tres puntos, sino también una actuación que permitió recuperar confianza, juego y conexión con los hinchas, con quien festejaron en el último partido la goleada 4-1 ante Sarmiento.

Una reacción que comenzó con Aldosivi

Unión necesitaba mucho más que un resultado positivo para modificar las sensaciones que había dejado en sus primeras presentaciones. Frente a Aldosivi se pudo consolidar y le dio la confianza al equipo de Madelón a brillar ante Sarmiento donde apareció una versión diferente, mucho más segura y decidida, capaz de controlar las distintas situaciones del partido y aprovechar las oportunidades que tuvo.

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El conjunto rojiblanco consiguió algo fundamental: equilibrio. La defensa respondió sin grandes sobresaltos, mientras que el equipo encontró espacios y lastimó cada vez que avanzó sobre el arco rival. Esa combinación entre solidez y efectividad terminó siendo determinante para construir una base sólida que le permita seguir siendo un equipo competitivo.

La magia de Tarragona

Además, apareció la contundencia de Cristian Tarragona. El delantero, que viene siendo uno de los grandes goleadores del fútbol argentino durante el año, encontró finalmente el arco y fue una de las principales razones del contundente triunfo.

Unión luego de la goleada 4-1 ante Sarmiento.

Malcorra volvió con toda su jerarquía

Otro de los puntos destacados fue el regreso de Ignacio Malcorra. El mediocampista volvió a tener minutos después de su lesión y rápidamente demostró que puede convertirse nuevamente en una pieza decisiva para el equipo.

Su ingreso por Mauro Luna Diale le aportó claridad, experiencia y calidad al funcionamiento ofensivo. Como si fuera poco, Malcorra coronó su actuación con un gol en el que volvió a exhibir una de sus principales virtudes: una pegada capaz de marcar diferencias.

Para Madelón, la actuación ante Aldosivi también representó un respaldo en un momento en el que la exigencia es alta pero ante Sarmiento demostraron con jerarquía la solidéz del equipo.