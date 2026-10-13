Unión ya conoce al árbitro para su partido ante Riestra, por la fecha 13 del Torneo Clausura. La Liga Profesional dio a conocer este martes por la tarde las designaciones arbitrales para la jornada del fin de semana, en la que el Tatengue visitará al Malevo el lunes, desde las 21.15.
Unión ya tiene árbitro para el partido ante Riestra de la fecha 13
La Liga Profesional dio a conocer las designaciones de árbitros para la fecha 13 del Clausura, donde Unión deberá visitar el lunes, desde las 21.15, a Riestra
Por Ovación
El elegido fue Pablo Echavarría, quien estará acompañado por sus asistentes Ernesto Callegari y Federico García. Ramiro Maglio se desempeñará como cuarto árbitro, mientras que el VAR estará a cargo de Yael Falcón Pérez, con Jonathan Barrios como AVAR.
¿Cómo le fue a Unión con Pablo Echavarría?
El historial registra 24 partidos, con un saldo de seis victorias, 13 empates y cinco derrotas. El antecedente más reciente se remonta al 29 de agosto de 2026, cuando Unión goleó 4-1 a Sarmiento en el estadio 15 de Abril con goles de Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia, Ignacio Malcorra y Eric Ramírez, mientras que Julián Mavilla anotó el descuento.
Fecha 13
Jueves 15 de octubre
20.00 Huracán – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Juan Nebbietti
Viernes 16 de octubre
19.00 Defensa y Justicia – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Bryan Ferreyra
AVAR: Javier Uziga
21.30 Boca – Talleres (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: José Carreras
AVAR: Gastón Iglesias
Sábado 17 de octubre
15.00 Banfield – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Ramiro Maglio
17.30 Platense – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Yamil Possi
AVAR: Matías Billone
17.30 Ind. Rivadavia Mza. – Tigre (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Diego Romero
20.00 Vélez – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Diego Verlota
20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Mariano Ascenzi
Domingo 18 de octubre
14.45 Racing – Independiente (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gastón Suárez
18.00 Estudiantes – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Jorge Broggi
18.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Manuel Sánchez
20.15 Belgrano – River (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
Cuarto árbitro: Juan Nebbietti
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
Lunes 19 de octubre
19.00 Newell’s – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Leandro Sosa Abrile
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Federico Benítez
19.00 Sarmiento – Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Valentín Bacaccia
21.15 Deportivo Riestra – Unión (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Yael Falcón Pérez
AVAR: Jonathan Barrios