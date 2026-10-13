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Unión ya tiene árbitro para el partido ante Riestra de la fecha 13

La Liga Profesional dio a conocer las designaciones de árbitros para la fecha 13 del Clausura, donde Unión deberá visitar el lunes, desde las 21.15, a Riestra

Ovación

Por Ovación

13 de octubre 2026 · 19:41hs
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Unión ya tiene árbitro para el partido ante Riestra de la fecha 13

Unión ya conoce al árbitro para su partido ante Riestra, por la fecha 13 del Torneo Clausura. La Liga Profesional dio a conocer este martes por la tarde las designaciones arbitrales para la jornada del fin de semana, en la que el Tatengue visitará al Malevo el lunes, desde las 21.15.

El elegido fue Pablo Echavarría, quien estará acompañado por sus asistentes Ernesto Callegari y Federico García. Ramiro Maglio se desempeñará como cuarto árbitro, mientras que el VAR estará a cargo de Yael Falcón Pérez, con Jonathan Barrios como AVAR.

¿Cómo le fue a Unión con Pablo Echavarría?

El historial registra 24 partidos, con un saldo de seis victorias, 13 empates y cinco derrotas. El antecedente más reciente se remonta al 29 de agosto de 2026, cuando Unión goleó 4-1 a Sarmiento en el estadio 15 de Abril con goles de Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia, Ignacio Malcorra y Eric Ramírez, mientras que Julián Mavilla anotó el descuento.

Pablo Echavarr&iacute;a controlar&aacute; Riestra-Uni&oacute;n.

Pablo Echavarría controlará Riestra-Unión.

Fecha 13

Jueves 15 de octubre

20.00 Huracán – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Juan Nebbietti

Viernes 16 de octubre

19.00 Defensa y Justicia – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Javier Uziga

21.30 Boca – Talleres (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: José Carreras

AVAR: Gastón Iglesias

Sábado 17 de octubre

15.00 Banfield – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Ramiro Maglio

17.30 Platense – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Yamil Possi

AVAR: Matías Billone

17.30 Ind. Rivadavia Mza. – Tigre (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Diego Romero

20.00 Vélez – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Diego Verlota

20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Mariano Ascenzi

Domingo 18 de octubre

14.45 Racing – Independiente (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gastón Suárez

18.00 Estudiantes – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi

18.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Manuel Sánchez

20.15 Belgrano – River (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Juan Nebbietti

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba

Lunes 19 de octubre

19.00 Newell’s – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Leandro Sosa Abrile

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Federico Benítez

19.00 Sarmiento – Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Valentín Bacaccia

21.15 Deportivo Riestra – Unión (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Yael Falcón Pérez

AVAR: Jonathan Barrios

Unión Riestra Pablo Echavarría
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