El Tate conserva el 65% del pase de Cardozo y el 60% del de Marabel. La operación con Belgrano se trabó y el delantero cerró su ciclo en Sarmiento con 14 goles.

Unión puede encontrar en dos futbolistas que cedió a préstamo una fuente de ingresos para el mercado de 2027. La permanencia de Thiago Cardozo en Belgrano quedó en suspenso por diferencias entre el club cordobés y su representación, mientras que Junior Marabel termina su etapa en Sarmiento de Junín con 14 goles y un pase que el Tatengue podría negociar.

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Belgrano dejó vencer dos opciones y a Cardozo lo siguen desde el exterior

Durante el préstamo, Belgrano tuvo dos oportunidades para comprar la parte del pase que le corresponde a Unión. La primera estaba fijada en un millón de dólares y la segunda, en 1,2 millones. Tras el vencimiento de ambas, el club cordobés propuso pagar alrededor de 350.000 dólares y dar por saldada la deuda de 250.000 dólares que el Tatengue mantiene por la operación de Nicolás «Huevo» Colazo.

Luis Fabián Artime y Luis Spahn habían acercado posiciones, pero la negociación se frenó en el tramo que involucraba al grupo empresario del arquero, dueño del 35% restante. La dirigencia cordobesa planteó abonar esa parte en cuotas durante los cuatro años de contrato. Artime sostuvo que mejorar la oferta complicaría el presupuesto del plantel.

Con esa gestión estancada, Universidad de Chile y Flamengo aparecen entre los clubes que siguen al arquero uruguayo. Unión conserva el 65% de sus derechos económicos y la totalidad de los federativos, por lo que tendrá participación en la definición de su próximo destino.

Los 14 goles de Marabel le dan a Unión otro pase para negociar

El delantero paraguayo cerró su préstamo en Sarmiento de Junín con 14 goles. Ese registro le da a la dirigencia un argumento para negociar el 60% de los derechos económicos que el club adquirió en su momento.

La expectativa en Santa Fe es que tanto Marabel como Cardozo sigan sus carreras en otros clubes. Si se concretan las dos operaciones, Unión podría sumar ingresos entre el cierre de 2026 y el comienzo de 2027, en pleno armado del próximo plantel.