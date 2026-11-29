El seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby derrotó a Cuyo y Oeste, pero cayó ante el local Entre Ríos, y jugará por la copa de Plata en el certamen de juego reducido.

Bajo el sol que suele acompañar cada edición en Paraná, los mejores seleccionados de las uniones de rugby del país dieron inicio a la 42ª edición del Seven de la República en la rama masculina, mientras que las mujeres lo hicieron por décima vez. La primera jornada dejó encuentros de gran intensidad y definió a los equipos que este domingo buscarán quedarse con las copas de Oro en ambas ramas. El combinado de la Unión Santafesina de Rugby se impuso a Cuyo y a Oeste de Buenos Aires, pero tras el receso de la siesta fue superado ampliamente en la cancha principal del CAE por el local. De este modo jugará una de las semifinales de la copa de Plata, y será con el clásico ante Rosario.

Santa Fe va por la copa de Plata en el Seven de la República

En el certamen masculino, Buenos Aires, Nordeste, Entrerriana y Córdoba fueron los conjuntos que lograron superar la fase de grupos y acceder a las semifinales de la Copa de Oro, luego de una jornada en la que exhibieron regularidad y un alto nivel de juego para mantenerse en la pelea por el título.

Disputada en las tradicionales sedes de El Plumazo y La Tortuguita, la jornada inaugural ofreció un atractivo espectáculo deportivo, con partidos dinámicos, numerosos tries y una gran concurrencia de público que acompañó el desarrollo del torneo.

Este domingo llegará el momento de las definiciones, cuando los mejores seleccionados del país busquen coronarse campeones de una nueva edición del Seven de la República Copa Imperial. Además, también las miradas estarán puestas en la Zona Ascenso, la cual definirá, quienes jugarán la temporada próxima en la máxima categoría.

El combinado santafesino jugará una de las semifinales de Plata frente a Rosario en CAE. Gentileza Martín Perego

El seleccionado de juego reducido de la Unión Santafesina de Rugby logró dos triunfos y una derrota en la capital entrerriana. Comenzó superando a los mendocinos de la Unión de Rugby de Cuyo por 24 a 14 con tries de Iñaki Carreras, Juan Cruz Miretti y Justo Barcojo más tres conversiones y un penal de Genaro Giombi. En la segunda presentación, cayó frente a Entre Ríos por un considerable 36 a 12, con tries de Mateo Fauda y Mandrile, más una conversión de Genaro Giombi.

La tercera presentación, casi en el anochecer paranaense, la USR doblegó a Oeste de Buenos Aires por 19 a 5 con tries de Iñaki Carreras, Genaro Giombi y el rafaelino Juan Dipp, más dos conversiones de Giombi. Por una de las semifinales de la copa de Plata, el combinado dirigido por el rafaelino Maximliano Bertholt jugará frente a la Unión de Rugby de Rosario a partir de las 16.20 en cancha 2 de El Plumazo del CAE.

-Resultados Zona Campeonato

Buenos Aires 40-5 Uruguay (Zona 4)

Mar del Plata 39-0 Sanjuanina (Zona 4)

Cordobesa 24-12 Santiagueña (Zona 3)

Rosario 24-0 Alto Valle (Zona 3)

Entrerriana 48-5 Oeste (Zona 2)

Cuyo 14-24 Santafesina (Zona 2)

Nordeste 17-15 Paraguay (Zona 1)

Tucumán 26-12 Salta (Zona 1)

*Segunda fecha:

Buenos Aires 29-12 Sanjuanina (Zona 4)

Mar del Plata 31-5 Uruguay (Zona 4)

Cordobesa 45-0 Alto Valle (Zona 3)

Rosario 24-5 Santiagueña (Zona 3)

Entrerriana 36-12 Santafesina (Zona 2)

Cuyo 26-5 Oeste (Zona 2)

Nordeste 10-7 Salta (Zona 1)

Tucumán 26-10 Paraguay (Zona 1)

*Tercera fecha:

Buenos Aires 21-20 Mar del Plata (Zona 4)

Sanjuanina 19-28 Uruguay (Zona 4)

Cordobesa 24-17 Rosario (Zona 3)

Alto Valle 5-47 Santiagueña (Zona 3)

Entrerriana 14-12 Cuyo (Zona 2)

Santafesina 19-5 Oeste (Zona 2)

Nordeste 26-7 Tucumán (Zona 1)

Salta 12-14 Paraguay (Zona 1)