Villlarreal: "Se le pedirá cuenta y documentación fehaciente a Spahn"

Rodrigo Villarreal, referente de Triunfo Tatengue, quien participó de la contienda electoral donde fue elegido Luis Spahn para continuar como presidente de Unión, habló con La Segunda de Radio Gol (FM 96.7), donde se refirió a la Asamblea Extraordinaria que se desarrollará este miércoles en el club.

En el arranque de la charla se refirió al papel que jugó el doctor Luciano Lerme, inspector general de Personería Jurídica, y comenzó diciendo: "Es la persona que tendría que estar facilitando las herramientas para el control de las instituciones sin fines de lucro como el Club Unión, pero tiene sus tiempos, es parte de la burocracia. Se ve que al doctor Lerme la burocracia administrativa lo fagocitó, pero estamos a 24 horas de una Asamblea histórica, que será masiva, y él se toma su tiempo, pero tiene una celeridad increíble a la hora que los clubes rosarinos le pidan los instrumentos legales y administrativos que necesitaron por ejemplo para el proceso electoral en Central u otras intervenciones que tuvo en Newell's. Por eso para la ciudad de Santa Fer una cosa y para Rosario otra, es preocupante porque es un funcionario público".

Luego, se le pidió cuáles son los fundamentos de su agrupación y cuál será su postura, y dijo: "La Asamblea es informativa, nosotros pediremos que se trate de forma urgente la deuda que se tiene con Luis Spahn y sus familiares. Se quiere licuar la situación con uno de los puntos del orden del día con tratamiento del presupuesto 2019/2020. Es decir que quieren ir al futuro y no rever el pasado, y recién el último punto es la deuda con Spahn, con lo cual quieren dar vuelta la situación. Iremos con un cuestionario importante, queremos que no sea un monólogo del presidente".

Y agregó: "Pero creo que tiene que actuar el estado, y llamo a las autoridades del gobierno de la provincia, del ministerio de seguridad, del ministerio de gobierno y a la policía de la provincia, para que no haya personas que vayan a empiojar la situación. Estamos recibiendo informaciones raras, es una Asamblea que tendría que ser lo más democrática posible, y todo parece indicar que como no les dan los números a algunas personas, ya que la votación será a mano alzada, quieren generar caos. Y en el caos terminan ganando los violentos. Pido cordura a los socios de Unión, y que seamos ejemplo y no noticia por una cuestión policial. Espero que esté equivocado con algunas informaciones que estoy manejando".

Pero no se quedó allí, y expuso: "Si estamos en un momento que será histórico, por la masividad y sobre todo porque iremos socios activos para pedirle explicaciones al presidente, espero que no haya personas que no son socias y tengan acceso. Por eso pido a las autoridades de la provincia que tome cartas en el asuntos, y haremos una presentación ante el Ministerio Público de la Acusación para que se investigue lo que pueda llegar a ocurrir, en una Asamblea donde solamente se le pedirá explicaciones y documentación fehaciente al presidente Spahn".

"Si no estamos acuerdo hay cuestiones administrativas, como una auditoría que el mismo Spahn propuso en todos los medios de comunicación. Propuso que haya referentes de todas las agrupaciones, como así también estamos estudiando algunas acciones legales posteriores a la Asamblea. Todo no termina en una explicación con un informe como si fuera un monólogo. Habrá muchas preguntas, que tendrá que responder y nosotros pediremos la documentación para saber si lo que dice condice con el balance aprobado el año pasado de 98.000.000 de pesos. Cómo puede ser que aparezca ese monto en el balance y luego diga en los medios que hay una deuda de 5.000.000 de dólares con su familia. O es un mal administrador, o es un administrador fraudulento.

Mientras que en el final, destacó: "Iremos con el compromiso de los 800 votos, como primera minoría. Seremos muy responsables, pero reitero espero que se desarrolle de forma absolutamente normal".