Uno Santa Fe | Morbidelli T502X

Morbidelli T502X: una nueva Adventure para salir de lo cotidiano

Con motor de 486 cc, tecnología y equipamiento para distintos terrenos, la Morbidelli T502X ya está disponible en Castellaro Automotores, con entrega inmediata.

14 de octubre 2026 · 11:27hs
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La Morbidelli T502X

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La Morbidelli T502X

A veces no hace falta esperar a las vacaciones para sentirse de viaje. Un fin de semana, una ruta nueva, una escapada improvisada o simplemente esas ganas de cambiar de paisaje pueden ser el motivo suficiente para arrancar.

El segmento Adventure sigue sumando nuevas propuestas para quienes buscan una moto capaz de acompañarlos tanto en el día a día como en los kilómetros que aparecen cuando uno decide ir un poco más lejos.

En este contexto, Morbidelli incorpora al mercado argentino la nueva T502X, una Adventure de media cilindrada pensada para combinar ciudad, ruta y caminos off road.

Con un motor bicilíndrico de 486 cc, 47 HP y 45 Nm de torque, la T502X suma suspensión delantera invertida, neumáticos Pirelli Scorpion Trail STR tubeless de 19” adelante y 17” atrás, tanque de 18 litros y 210 mm de despeje al suelo.

También incorpora tecnología pensada para acompañar cada recorrido: pantalla TFT vertical de 7” con navegación, conectividad Bluetooth, TPMS, USB y USB-C, iluminación Full LED, luces auxiliares y modos de conducción Standard y Off-Road.

Todo este equipamiento, sumado a su propuesta Adventure, la convierte en una alternativa muy competitiva dentro de su segmento, especialmente para quienes buscan mucho más que una moto para moverse todos los días.

Porque una Adventure no se trata solamente de llegar más lejos. Se trata de tener la libertad de elegir el camino, cambiar de plan y hacer que el recorrido también sea parte de la experiencia.

La T502X ya está en Castellaro Automotores

La Morbidelli T502X ya está disponible en Castellaro con entrega inmediata y viene en los colores blanco, negro y celeste. Una nueva propuesta para quienes están buscando una moto para disfrutar la ciudad, planear una escapada o simplemente encontrar una excusa para salir a recorrer.

Se puede conocer en la sucursal de la ciudad de Santa Fe, Cándido Pujato 3408 o a través de WhatsApp: 3434142398 o el teléfono: 3424121047.

Allí podrás consultar las alternativas de financiación vigentes.

Morbidelli T502X Tecnología Paraná

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