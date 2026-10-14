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El mensaje del papa León XIV tras su operación: "Sin familias fuertes no hay futuro en el mundo"

El Papa dejó preparada la homilía leída por el cardenal Luis Antonio Tagle, y se concedió la Beatitud a Polis III Nona, Patriarca de Bagdad de los caldeos

14 de octubre 2026 · 12:03hs
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El mensaje del papa León XIV tras su operación

El mensaje del papa León XIV tras su operación, transmitida por el cardenal Luis Antonio Tagle: "Sin familias fuertes no hay futuro en el mundo"

El papa León XIV no quiso estar ausente en la la actividad vaticana de este miércoles y dejó preparada una homilía relacionada con el amor en familia. La “verdadera alegría del amor” es “una lenta fusión de ambos esposos”, indicó en la homilía que preparó para la misa al término del encuentro por el décimo aniversario de Amoris laetitia.

El mensaje fue leído por el cardenal Luis Antonio Tagle, recientemente nombrado decano del Colegio Cardenalicio.

León XIV recordó que la caridad doméstica es la primera escuela del afecto

El sitio oficial del Vaticano subrayó que en la misma, León XIV recordó que la caridad doméstica es la primera escuela del afecto y exhorta a educar a los jóvenes que se preparan para el matrimonio

“La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia”, indicaba la Exhortación Apostólica Amoris laetitia”, de Francisco, diez años atrás, informó Vatican News.

Con estas palabras, inicia la homilía preparada por el Sumo Pontífice, que fue pronunciada por el cardenal Luis Antonio Tagle, recientemente nombrado decano del Colegio Cardenalicio, durante la Santa Misa al término del encuentro por el décimo aniversario de la publicación de la Exhortación Apostólica Amoris laetitia, que el purpurado presidió esta mañana en la Plaza de San Pedro.

“Hoy celebramos la Eucaristía, presentando al Señor los frutos del trabajo que, en este tiempo, hemos realizado en torno a tal documento, tratando de asimilar su riqueza y de poner en práctica sus directrices pastorales”, resalta en su homilía el Papa.

En recuperación

León XIV se recupera de la intervención quirúrgica, sin complicaciones y que concluyó con éxito, a la que se sometió en la tarde de este martes en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma.

“Queridos hermanos y hermanas, tengo además el honor de presidir esta celebración con un mandato especial del santo padre León XIV, con el fin de manifestar públicamente la comunión eclesiástica que Él ha concedido a Su Beatitud Polis III Nona, Patriarca de Bagdad de los caldeos, que participa en esta Eucaristía”, anunció finalmente el cardenal Tagle.

Papa León XIV misa Vaticano
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