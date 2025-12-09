Verón llevará su disputa con la AFA al TAS tras la sanción de seis meses

El presidente de Estudiantes apelará ante el tribunal deportivo internacional la suspensión que le aplicó el Tribunal de Disciplina por el polémico pasillo de espaldas frente a Rosario Central.

Juan Sebastián Verón decidió elevar su conflicto con la AFA al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) luego de recibir seis meses de suspensión para ejercer su cargo en Estudiantes. La sanción, derivada del recordado pasillo de espaldas a Rosario Central, abrió un frente institucional que ahora escalará al máximo organismo deportivo.

La controversia que se desató por el gesto simbólico hacia Rosario Central continúa generando consecuencias. Mientras el Pincha prepara la final del Torneo Clausura ante Racing, su presidente optó por recurrir al TAS con el objetivo de revocar el castigo impuesto el 27 de noviembre por el Tribunal de Disciplina.

Según el propio Verón, la sanción es “arbitraria” y no se ajusta a los criterios disciplinarios habituales en el fútbol argentino, por lo que buscará su anulación para retomar sus funciones sin condicionamientos.

Los fundamentos del castigo y su impacto

El fallo responsabilizó a Verón por haber dado la orden del pasillo de espaldas durante la ceremonia en la que la AFA reconoció a Rosario Central como campeón de la tabla anual. Además de la inhabilitación al dirigente, se aplicaron dos fechas de suspensión a los once titulares de Estudiantes que participaron de ese gesto.

Otra de las consecuencias fue la prohibición de portar la cinta para Santiago Núñez, capitán ocasional aquel día, quien quedó inhabilitado por tres meses para ejercer ese rol.

Mensajes cruzados y clima caliente

La tensión creció con la intervención pública de Pablo Toviggino, tesorero de AFA y uno de los dirigentes más influyentes del organismo, quien volvió a arremeter en redes sociales a pocas horas de conocerse la sanción. Sin mencionarlo, apuntó directamente contra Verón, a quien calificó como un “enemigo”.

La Brujita también respondió, expresando preocupación por el tono de los mensajes y por el impacto institucional que podría tener en 2026. “Las amenazas a una institución son graves. Vamos a tener que estar atentos”, advirtió.

Una disputa que trasciende lo deportivo

La presentación ante el TAS supone un paso significativo en la confrontación entre Estudiantes y la AFA. La decisión no solo busca revertir la sanción, sino también dejar sentada una postura frente a lo que el club considera una penalidad exagerada y con connotaciones políticas. Mientras tanto, el Pincha sigue enfocado en su agenda deportiva, pero el conflicto promete seguir escalando en las próximas semanas.