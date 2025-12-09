Facundo Castro, otro que podría tener continuidad en Colón

Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón empieza a ordenar su plantel de cara a la próxima temporada y, en ese proceso, la situación de Facundo Castro volvió a quedar bajo la lupa. El delantero, que ingresaba en la lista de prescindibles según el primer diagnóstico futbolístico de Ezequiel Medrán, recuperó terreno en las últimas horas y ahora será sometido a una nueva evaluación antes de que la dirigencia tome una decisión definitiva.

La postura del flamante director deportivo, Diego Colotto, cambió el escenario: considera que Castro es un futbolista “importante” y que no debería descartarse tan rápidamente. Esa valoración abrió una pausa en el veredicto inicial y obligó a reabrir el análisis interno. Si bien no hay confirmaciones oficiales, en el Sabalero admiten que la tendencia apunta a que el atacante continúe en 2026, aunque todo dependerá del diagnóstico final tras la pretemporada y de las necesidades del mercado.

Un caso particular en medio de definiciones mayores

La situación de Castro se revisará en un contexto donde el club también debe resolver otros casos sensibles. Entre ellos, el del Pulga Rodríguez, que quedó en un limbo futbolístico luego de que el presidente José Alonso, en declaraciones a Radio La Red, diera a entender que jugadores de su edad y recorrido —incluidos Christian Bernardi y Emmanuel Gigliotti— ya no encajan en el perfil del plantel que imagina para el futuro inmediato.

El Pulga tiene un contrato elevado para la categoría y todo indica que lo más probable será avanzar hacia una rescisión.

El recorrido de Castro en 2024 y 2025

La carrera reciente del atacante respalda su consideración:

-En Nueva Chicago, durante 2024, fue uno de los goleadores del equipo.

-En 2025 tuvo un recorrido internacional con Melgar de Perú, donde jugó tanto la Liga 1 como las competencias continentales.

Sus números en la temporada 2025:

-Liga 1 (Apertura): 11 partidos, 5 goles, 545 minutos.

-Copa Libertadores: 3 partidos, 184 minutos, sin goles.

-Copa Sudamericana: 3 partidos, 146 minutos, 1 gol.

-Colón: 14 partidos, 948 minutos, 1 gol y 1 asistencia.

En total, entre todos los torneos, Castro disputó 30 partidos, sumó 1.823 minutos, convirtió un gol y repartió una asistencia, lo que equivale a un tanto cada 260 minutos.

Un delantero en disputa, pero con chances de quedarse

En Colón aseguran que no habrá apuros. La nueva conducción quiere evitar decisiones aceleradas y, por eso, el delantero ingresó en un listado especial de futbolistas que merecen una mirada adicional antes de definir su futuro.

A la espera de la pretemporada, la sensación es clara: Castro dejó de estar afuera y volvió a la pelea. Su continuidad, hoy más que nunca, está abierta… y cada vez más cerca de confirmarse.

