El presidente de Unión Luis Spahn está en Buenos Aires para avanzar en varios frentes

Luis Spahn se encuentra en Capital Federal para llevar adelante distintas gestiones, una de las más importantes es definir el director deportivo

El presidente de Unión Luis Spahn se encuentra en Buenos Aires para llevar adelante varias reuniones.

Este martes, el presidente de Unión Luis Spahn llegó a Buenos Aires para comenzar a avanzar en distintos frentes y es por ello que tiene previsto mantener varias reuniones.

Uno de los motivos del viaje de Spahn, era el de estar presente en el sorteo del fixture del Torneo Apertura y Clausura 2026, que se pospuso por los allanamientos a la sede de la AFA y a distintos clubes.

De todos modos, el máximo directivo rojiblanco tiene varios asuntos por resolver. Uno de ellos, pasa por la designación del director deportivo. Se barajaron varios nombres, entre ellos los de Sebastián Peratta, Santiago Zurbriggen y Raúl Armando.

Sin embargo, se menciona que en las últimas horas surgió otro nombre para esa función y que tendría pasado como futbolista de Unión. Por lo cual, habrá que esperar para saber quien será el director deportivo.

Por otra parte, se dice que Spahn mantendría una reunión con el empresario Cristian Bragarnik, representante de Leonardo Madelón y allí se pondrían sobre la mesa, algunos nombres que podrían ser refuerzos de Unión, apuntandos por el técnico.

No hay que descartar, que el presidente rojiblanco mantenga alguna charla con la dirigencia de Racing por el tema de Matías Tagliamonte, más allá de que por estas horas el foco en La Academia está puesto en la final del sábado ante Estudiantes.

Se sabe que Madelón le pidió a Spahn que haga el esfuerzo para adquirir el 50% de la ficha del arquero. Sucede que a Unión se le venció el plazo para hacer uso de la opción y el DT Gustavo Costas lo tendría en consideración.

De todos modos, la intención es poder avanzar sobre este tema y ver si existe alguna chance de negociar con Racing, ya que Tagliamonte manifestó su deseo de seguir en Unión.

No obstante, si no se puede dar la continuidad de Tagliamonte, el técnico de Unión ya tendría otro arquero en carpeta para que pueda sumarse al plantel.

Así las cosas, es factible que Spahn permanezca algún día más en Buenos Aires ya que son muchos los temas a tratar para comenzar a diagramar el 2026.