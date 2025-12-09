Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Diego Colotto comenzó su ciclo como mánager de Colón y su primera medida fue contundente: una profunda limpieza del plantel. ¿Quiénes?

Ovación

Por Ovación

9 de diciembre 2025 · 14:21hs
Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Prensa Colón

Diego Colotto comenzó su ciclo como mánager de Colón y su primera medida fue contundente: una profunda limpieza del plantel. En su llegada a Santa Fe, mantuvo reuniones con los principales referentes para comunicarles que no serán tenidos en cuenta de cara a la próxima temporada.

• LEER MÁS: Facundo Castro, otro que podría tener continuidad en Colón

En estos días también se reunió con Ezequiel Medrán, quien a su manera ya venía avanzando en el diseño del nuevo proyecto futbolístico. Con la irrupción de Colotto, ese reordenamiento tomó mayor firmeza y comenzó a expresarse con decisiones concretas.

• LEER MÁS: Colón tomó la decisión de renovar el contrato de Conrado Ibarra

Los jugadores que no seguirán en Colón

Entre los nombres que ya saben que deberán buscar nuevos rumbos aparecen figuras de peso en la estructura reciente del Sabalero: Luis Rodríguez, Emmanuel Gigliotti, Christian Bernardi, Guillermo Ortiz, Gonzalo Bettini, Nicolás Fernández, Gonzalo Soto y Oscar Garrido.

Christian bernardi
Le comunicaron a Christian Bernardi que no ser&aacute; tenido en cuenta en Col&oacute;n.

Le comunicaron a Christian Bernardi que no será tenido en cuenta en Colón.

La mayoría finaliza su contrato el 31 de diciembre, por lo que su salida será más simple desde lo administrativo. Sin embargo, hay casos con vínculos vigentes hasta 2026, motivo por el cual el club avanzará en las rescisiones una vez que la dirigencia termine de regularizar la deuda con el plantel.

• LEER MÁS: La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

El caso Pulga Rodríguez

Uno de los capítulos más sensibles pasa por el Pulga. El delantero mantiene la intención de seguir compitiendo y aportando, y habría buscado revertir la determinación. Aún así, desde la nueva estructura deportiva consideran que el ciclo está cumplido y la decisión parece estar firme.

• LEER MÁS: El reclamo de los jugadores de Colón, con la amenaza de llegar a Agremiados

La llegada de Diego Colotto marca el inicio de una etapa de reestructuración profunda. El flamante mánager asumió con el objetivo de ordenar, depurar y proyectar, y sus primeros movimientos lo reflejan: toma de decisiones rápidas, diálogo con el cuerpo técnico y una agenda cargada para encarar gestiones clave en un Colón que apuesta a un golpe de timón para 2025.

Colón Diego Colotto Emmanuel Gigliotti
Noticias relacionadas
facundo castro, en revision: colon abre una nueva ventana de analisis para definir su continuidad en 2026

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

el tecnico de la reserva de colon, otro tema por resolver

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

colotto: esta posibilidad de colon es un desafio que estaba buscando

Colotto: "Esta posibilidad de Colón es un desafío que estaba buscando"

Colón tiene en la mira a Darío Sand, pero el arquero tiene dos años más de contrato con San Martín de Tucumán.

Colón lo tiene en la mira: ¿buscará al arquero Darío Sand?

Lo último

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Último Momento
Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ovación
Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"