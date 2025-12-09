Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Diego Colotto comenzó su ciclo como mánager de Colón y su primera medida fue contundente: una profunda limpieza del plantel. ¿Quiénes?

Diego Colotto comenzó su ciclo como mánager de Colón y su primera medida fue contundente: una profunda limpieza del plantel. En su llegada a Santa Fe, mantuvo reuniones con los principales referentes para comunicarles que no serán tenidos en cuenta de cara a la próxima temporada.

En estos días también se reunió con Ezequiel Medrán, quien a su manera ya venía avanzando en el diseño del nuevo proyecto futbolístico. Con la irrupción de Colotto, ese reordenamiento tomó mayor firmeza y comenzó a expresarse con decisiones concretas.

Los jugadores que no seguirán en Colón

Entre los nombres que ya saben que deberán buscar nuevos rumbos aparecen figuras de peso en la estructura reciente del Sabalero: Luis Rodríguez, Emmanuel Gigliotti, Christian Bernardi, Guillermo Ortiz, Gonzalo Bettini, Nicolás Fernández, Gonzalo Soto y Oscar Garrido.

Christian bernardi Le comunicaron a Christian Bernardi que no será tenido en cuenta en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

La mayoría finaliza su contrato el 31 de diciembre, por lo que su salida será más simple desde lo administrativo. Sin embargo, hay casos con vínculos vigentes hasta 2026, motivo por el cual el club avanzará en las rescisiones una vez que la dirigencia termine de regularizar la deuda con el plantel.

El caso Pulga Rodríguez

Uno de los capítulos más sensibles pasa por el Pulga. El delantero mantiene la intención de seguir compitiendo y aportando, y habría buscado revertir la determinación. Aún así, desde la nueva estructura deportiva consideran que el ciclo está cumplido y la decisión parece estar firme.

La llegada de Diego Colotto marca el inicio de una etapa de reestructuración profunda. El flamante mánager asumió con el objetivo de ordenar, depurar y proyectar, y sus primeros movimientos lo reflejan: toma de decisiones rápidas, diálogo con el cuerpo técnico y una agenda cargada para encarar gestiones clave en un Colón que apuesta a un golpe de timón para 2025.