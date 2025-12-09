Máximo Johnston, el juvenil de Colón que espera concretar su primer contrato profesional

El volante de Colón, Máximo Johnston, aguarda la confirmación de su primer contrato profesional tras la transición dirigencial ocurrida en el club.

Máximo Johnston junto a su hermano mellizo el 4 de diciembre de 2016, día en que ambos llegaron a Colón para disputar su primer torneo.

Máximo Johnston, con la camiseta de Colón y la cinta de capitán, en un partido como local en el Brigadier López.

El volante juvenil Máximo Johnston, formado en las inferiores de Colón , recibió semanas atrás la notificación oficial de que el club iniciaría los pasos para firmarle su primer contrato profesional. Con la reciente transición dirigencial, el jugador aguarda que el proceso pueda completarse en las próximas semanas.

Johnston, categoría 2005, cuenta que hace algunas semanas recibió un telegrama donde se le informaba que el club avanzaría con su primer contrato profesional . Para él fue un momento especial: “Los primeros en saber fueron mis papás. Me dijeron que lo merecía por mi constancia y el esfuerzo de tantos años”, relató. Su mamá incluso compartió la noticia en el grupo familiar, orgullosa de que uno de sus sueños empezara a hacerse realidad.

Un recorrido marcado por viajes y disciplina en Colón

Su historia en Colón comenzó gracias al llamado de Darío Duarte para sumarse a pre-AFA. Desde Paraná, su ciudad natal, desarrolló toda la formación rojinegra viajando constantemente para entrenar y competir. “Cuando era chico lo vivía como un juego, pero sé que para mi papá fue un sacrificio enorme por los viajes de todos los días”, recordó.

Llegó al club para disputar su primer torneo el 4 de diciembre de 2016, junto a su hermano mellizo. Desde entonces transitó todas las categorías juveniles, aprendiendo sobre alimentación, disciplina y entrenamiento para complementarlo en su carrera futbolística. “Colón me formó como jugador y como persona”, agradeció, mencionando a técnicos, profesores y empleados del club.

Cómo se define Máximo Johnston como jugador

El volante se describe como “intenso, dinámico y fuerte, con buena pegada y entendimiento del juego”. Puede jugar como interior o por fuera, es diestro y sigue de cerca a jugadores de su posición como Hernán López Muñoz, Enzo Fernández y Nicolás Paz. Su ídolo en Colón es Rodrigo Aliendro.

Remarcó que es algo cabulero pero tampoco en exceso, reitera algunas rutinas como mecanismos para ganar confianza previo a empezar un partido "antes de salir a la cancha, dar tres saltos con la pierna derecha y algunos cambios de dirección".

Próximos pasos

Con la transición ya concretada y José Alonso al frente de la institución, el juvenil espera que el club pueda completar el trámite iniciado semanas atrás. El proceso forma parte de las decisiones habituales que se toman durante cada recambio dirigencial respecto a los jugadores formados en la cantera. Mientras tanto, Johnston continúa entrenándose y proyectando lo que significaría convertirse formalmente en jugador profesional del club donde creció.