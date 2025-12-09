Alessio confirmó su retiro en Unión: "El cuerpo me está pidiendo parar"

Era un secreto a voces, pero el propio Ignacio Alessio reveló que se retira del básquet en Unión por una persistente lesión. "Debo preservar mi salud", dijo

Ignacio Alessio decidió ponerle punto final a su carrera con la camiseta de Unión en la Liga Nacional . El interno habló con Sol 91.5 y explicó los motivos que lo llevaron a tomar una determinación que, según reconoció, le genera “angustia” pero también la certeza de estar haciendo lo correcto después de más de dos décadas de trayectoria.

El experimentado jugador reveló que su principal razón es física, producto de una lesión que arrastra desde hace más de veinte años. “ No es un momento fácil. Me genera angustia porque este deporte lo amo, pero pasaron cosas que te hacen pensar. Esta lesión –en la espalda– arrancó cuando estaba en Comodoro Rivadavia en 2003”, contó.

Alessio confirmó su retiro del básquet en Unión

Alessio, a sus 38 años, añadió que en la última temporada todo se volvió más complicado: “Este año me apareció cuatro veces seguidas. Los médicos fueron claros y con el desgaste, más la edad, demanda que tenga otro tipo de cuidados. Entonces está todo muy pensado”.

Alessio.jpg

Con sinceridad, confesó que el cuerpo le marcó un límite. “Me doy cuenta que físicamente me está costando y el cuerpo me da señales de que tengo que parar. Pienso también en mi familia. Así que estoy muy agradecido al básquet, que me dio cosas hermosas”.

El pivote valoró especialmente haber podido cerrar su carrera en el club de sus afectos. “Ni hablar esta chance de jugar en el club que quiero. Las cosas pasan por algo y después de 22 años, es clave pensar en mi salud, porque hay una vida por delante”, concluyó.