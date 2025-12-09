El comercio santafesino apuesta a las Fiestas y busca estrategias para atraer clientes en un mes clave para las ventas

El presidente del Centro Comercial de Santa Fe, Leandro Chavarini, analizó en UNO 106.3 el panorama del sector en la previa de las Fiestas

El presidente del Centro Comercial de Santa Fe, Leandro Chavarini , describió un escenario complejo para el comercio local en la antesala de las Fiestas. En diálogo con Dame Radio (UNO 106.3) , reconoció que las ventas están estables, sin crecimiento , mientras que los costos de estructura —alquileres, servicios y salarios— continúan en aumento. “ Cuesta mucho sostener el negocio abierto ”, resumió.

Chavarini explicó que los comerciantes trabajan diariamente en generar promociones, contactar clientes y seducir al consumidor para que se acerque a los locales. Sin embargo, advirtió que el público cambió sus hábitos: “ El consumidor es muy selectivo. Pregunta, compara, busca ofertas y espera promociones con medios de pago . Ya no compra lo primero que ve”.

El comercio digital llegó para quedarse. No estar en redes o venta online significa perder oportunidades El comercio digital llegó para quedarse. No estar en redes o venta online significa perder oportunidades

Expectativas por el mes de diciembre

A pesar del clima de cautela, diciembre sigue siendo un mes clave. “Viene tranquilo, y lo esperábamos”, dijo Chavarini. Aseguró que con una inflación que ya no corre al ritmo del año pasado, la gente dejó de anticiparse y compra más cerca de la fecha festiva. “El año pasado, los últimos días fueron los que más movimiento tuvieron, y creemos que este diciembre será igual”.

La mayoría de los comercios comenzaron a abrir durante los fines de semana para captar al público: lo hicieron sábado, domingo y lunes feriado, y repetirán el esquema durante los próximos domingos previos a Navidad y Año Nuevo.

Embed - DAME RADIO - LEANDRO CHAVARINI - CENTRO COMERCIAL SANTA FE

Costos en alza y poder adquisitivo en baja

Consultado por el impacto de tarifas y alquileres, el dirigente señaló que la situación del comercio es un reflejo de lo que vive cada hogar: “Suben los servicios, sube todo. La inflación es un promedio, pero en el bolsillo del consumidor el impacto es mucho mayor”. Esta pérdida de poder adquisitivo explica buena parte del freno en las ventas.

Chavarini también destacó que las nuevas generaciones consumen de otra manera: “El comercio digital llegó para quedarse. No estar en redes o venta online significa perder oportunidades”. Por eso recomiendan a los comerciantes capacitarse y fortalecer la presencia virtual, aunque reconocen que todavía representa una porción pequeña de las ventas totales.

¿Hay cierres de locales?

Aunque la situación es frágil, Chavarini aclaró que no se observan cierres masivos. “Cerraron algunos comercios, como siempre, pero no fuera del promedio habitual. En las zonas más transitadas, como la Peatonal San Martín o Avenida Aristóbulo del Valle, incluso cuesta encontrar locales vacíos”.

A pesar de las dificultades, el presidente del Centro Comercial mantiene una visión esperanzada: “Todos los días abrimos esperando que la cosa mejore. Trabajamos para eso y para estar preparados”.

• LEER MÁS: Profunda caída: las ventas minoristas sufrieron un derrumbe en noviembre