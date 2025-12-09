Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión: Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

El plantel de Unión se encuentra de vacaciones y los jugadores deben retornar el 2 de enero. Leonardo Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo

9 de diciembre 2025 · 12:18hs
Unión vuelve al trabajo el 2 de enero y Leonardo Madelón ya definió la primera semana de trabajo.

Unión vuelve al trabajo el 2 de enero y Leonardo Madelón ya definió la primera semana de trabajo.

El plantel de Unión entrenó por última vez el viernes 5 de diciembre y Leonardo Madelón definió que los jugadores deben retornar al trabajo el 2 de enero de 2026.

La planificación del plantel de Unión en el inicio de la pretemporada

Es decir, los futbolistas tendrán un descanso de cuatro semanas para luego comenzar con la pretemporada que se llevará a cabo en el predio Casa Unión.

Y el cuerpo técnico que comanda Madelón ya tendría definido la modalidad de trabajo de la primera semana a la espera de concretar algún partido amistoso.

Por ahora es una incógnita la presencia de Unión en la Serie Río de La Plata. Si bien en los últimos tres años el Tate participó de esta competencia que se juega en Uruguay, en esta ocasión no se sabe si concurrirá.

No obstante y en lo que respecta a la planificación de los primeros días de trabajo, el plantel está citado para volver a los entrenamientos el viernes 2 de enero por la tarde.

Por su parte, el sábado 3 el plantel entrenará en horario matutino y descansará el domingo 4. Mientras que el lunes 5, miércoles 7 y viernes 9 entrenará en doble turno.

En tanto que los días martes 6, jueves 8 y sábado 10 lo harán en un solo turno en horario matutino. Luego la planificación dependerá si Unión viaja o no a Uruguay, como así también algún amistoso que pueda jugar antes del inicio del Torneo.

Unión mira a Rodrigo Saravia, pero su presente abre interrogantes

Unión enfrenta a Independiente de Oliva con DT interino y la urgencia de volver a ganar

El 2026 empieza ahora: Unión espera por el fixture y la definición de sus zonas

Unión ya toma nota: sorteo, formato y participantes de la Copa Argentina 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

