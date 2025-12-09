Unión: Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

El plantel de Unión se encuentra de vacaciones y los jugadores deben retornar el 2 de enero. Leonardo Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo

Unión vuelve al trabajo el 2 de enero y Leonardo Madelón ya definió la primera semana de trabajo.

El plantel de Unión entrenó por última vez el viernes 5 de diciembre y Leonardo Madelón definió que los jugadores deben retornar al trabajo el 2 de enero de 2026.

Es decir, los futbolistas tendrán un descanso de cuatro semanas para luego comenzar con la pretemporada que se llevará a cabo en el predio Casa Unión.

Y el cuerpo técnico que comanda Madelón ya tendría definido la modalidad de trabajo de la primera semana a la espera de concretar algún partido amistoso.

Por ahora es una incógnita la presencia de Unión en la Serie Río de La Plata. Si bien en los últimos tres años el Tate participó de esta competencia que se juega en Uruguay, en esta ocasión no se sabe si concurrirá.

No obstante y en lo que respecta a la planificación de los primeros días de trabajo, el plantel está citado para volver a los entrenamientos el viernes 2 de enero por la tarde.

Por su parte, el sábado 3 el plantel entrenará en horario matutino y descansará el domingo 4. Mientras que el lunes 5, miércoles 7 y viernes 9 entrenará en doble turno.

En tanto que los días martes 6, jueves 8 y sábado 10 lo harán en un solo turno en horario matutino. Luego la planificación dependerá si Unión viaja o no a Uruguay, como así también algún amistoso que pueda jugar antes del inicio del Torneo.