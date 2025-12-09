El agro de Santa Fe celebró la merma de retenciones anunciada por Nación pero advirtieron que "deben llegar a cero"

Ruralistas santafesinos puntualizaron que "el objetivo final debe ser la eliminación total y permanente porque es un tributo distorsivo".

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, haya anunciado que bajará las retenciones a las exportaciones de granos medida,que todavía no fue publicada en el Boletín Oficial, fue recibida con optimismo por los ruralistas de Santa Fe , aunque advirtieron que "es solo un paso que debe seguir hasta las retenciones cero".

“Celebramos esta decisión como un paso en la dirección correcta; pero entendemos que el objetivo final debe ser la eliminación total y permanente, es un tributo distorsivo, que castiga la producción orientada a los mercados externos y debilita la posición de la Argentina frente a otros grandes productores de alimentos, donde las ventas al exterior son incentivadas y no gravadas con impuestos de esta naturaleza", sentenciaron desde la Sociedad Rural de Santa Fe.

Cuántos puntos bajaron las retenciones

En el caso de la soja, los derechos de exportación pasarán de 26% a 24% para el poroto, y de 24,5% a 22,5% para sus subproductos. En lo que respecta al trigo y la cebada, las alícuotas pasarán de los actuales 9,5 puntos a los 7,5. El maíz y el sorgo bajarán de 9,5% a 8,5%, y el girasol de 5,5% a 4,5%.

"Es apenas un paso que comienza a devolver rentabilidad al campo. Hay que avanzar hacia la eliminación total y definitiva de las retenciones, para que la producción pueda desarrollarse con reglas claras y previsibilidad", agregaron los ruralistas santafesinos.

Comunicado de la Bolsa de Comercio de Santa Fe

Las Bolsas de Comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe, y las de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos difundieron un comunicado conjunto en elque destacaron eque “este nuevo paso reafirma el camino hacia la eliminación definitiva de este impuesto sumamente distorsivo”.

Las cadenas de la soja, trigo, girasol y maíz también eligieron el pronunciamiento colectivo: “El anuncio de una nueva reducción en las alícuotas de derechos de exportación para los granos confirma la coherencia del Poder Ejecutivo Nacional en sostener el rumbo trazado desde el inicio de su administración”, señalaron. Y reclamaron “el alineamiento de administraciones provinciales y municipales en este sendero”.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) celebró la decisión afirmando que “el camino del alivio fiscal es el correcto para que la agroindustria genere más exportaciones, empleo y divisas”.