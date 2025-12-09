Expectativa en Colón por un ingreso económico decisivo en las próximas horas

Uno Santa Fe | Colón | Colón

La dirigencia de Colón espera que entre un importante monto este 10 de diciembre para encontrar aire en busca de pagarle al plantel

En Colón se respira una mezcla de ansiedad y esperanza para este jueves 10 de diciembre, que podría transformarse en una bocanada de aire para una tesorería en rojo. Está previsto que Racing abone una nueva cuota de 500.000 dólares por el pase de Alan Forneris. Dinero que permitiría achicar la deuda con el plantel.

La dirigencia sigue de cerca el movimiento, porque ese desembolso sería vital para afrontar compromisos atrasados. Se trata de un ingreso para un momento donde cada dólar cuenta y donde el club necesita ordenar sus números antes de tomar decisiones deportivas de peso.

Un horizonte que incluye más cuotas en favor de Colón

El periodista Matías Lorefice (@matilorefice) de LT10 reveló que restan dos pagos iguales para marzo del próximo año. Es decir, otros 300.000 dólares con un Racing que hasta ahora "es cumplidor".

Colón espera con ansias el pago de otra cuota del pase de Alan Forneris a Racing.

Colón espera con ansias el pago de otra cuota del pase de Alan Forneris a Racing.

La otra cara: Platense, en silencio

Mientras tanto, desde Platense la situación es completamente distinta. No hubo avances, no hubo señales y no hay certezas de cuándo llegarán los fondos que el Calamar debe enviar por las cuotas atrasadas de Leonel Picco. Esa falta de respuestas contrasta con la regularidad de Racing y mantiene cierta preocupación en Santa Fe.

Colón vive días de espera, pero también de planificación. Si el dinero de Forneris se acredita como está pactado, el club podrá dar un paso necesario para empezar a ordenar la economía interna. Este 10 de diciembre puede ser el punto de partida para comenzar a descomprimir un fin de año cargado.

