Uno Santa Fe | Verón

Verón rompió el silencio y disparó contra la AFA de Tapia: "No da lo mismo ganar una estrella a que te la den"

Juan Sebastián Verón analizó el presente del fútbol argentino tras el Clausura 2025, cuestionó la organización de los torneos y marcó diferencias sobre el valor de los títulos, el respeto a la competencia y el sentido formativo del deporte.

Ovación

Por Ovación

17 de diciembre 2025 · 15:39hs
Verón rompió el silencio y disparó contra la AFA de Tapia: No da lo mismo ganar una estrella a que te la den

Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, expuso una mirada profunda y crítica sobre el presente del fútbol argentino durante una entrevista en ESPN F90, luego de la consagración del Pincha en el Torneo Clausura 2025. Lejos de quedarse solo en el festejo, la Brujita puso el foco en el significado de los campeonatos y en aquello que, a su entender, hoy falta en la estructura local.

Para Juan Sebastián, el problema no es una decisión puntual sino un concepto más amplio. “El fútbol tiene valores, te forma, y eso se empieza a perder cuando se trastocan los sentidos de la competencia”, sostuvo, al referirse a las polémicas que atravesaron el cierre de la temporada y al debate por la validez simbólica de algunos reconocimientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alaurini/status/2001337137200009364?s=46&partner=&hide_thread=false

LEER MÁS: Estudiantes campeón, con Sebastián Verón en la tribuna y Claudio Chiqui Tapia en el centro de escena

El valor de competir y ganar en la cancha

En ese análisis, el dirigente fue claro al marcar una línea: no es lo mismo conquistar un título que recibirlo por una decisión dirigencial. Desde su mirada, cuando se confunden homenajes con campeonatos oficiales, se pone en discusión el esfuerzo cotidiano de futbolistas, cuerpos técnicos y clubes que compiten durante todo el año por un objetivo concreto.

Verón también hizo hincapié en el impacto que esas resoluciones generan puertas adentro de los planteles. “Se expone a los jugadores y se los obliga a participar de situaciones que no estaban previstas”, remarcó, destacando que cada gesto dentro del fútbol profesional tiene un peso simbólico que trasciende el resultado inmediato.

Juan Sebastián Verón critica los torneos que lleva a cabo Claudio Tapia

Otro de los ejes de su reflexión estuvo vinculado al formato de los torneos. Para el presidente de Estudiantes, el actual esquema desnaturaliza la competencia, con calendarios extensos, equipos largos períodos sin jugar y finales disputadas en contextos desiguales. “El significado del campeonato cambió y no solo para los clubes, también para el hincha”, afirmó.

Desde esa perspectiva, planteó que el fútbol argentino ideal debería recuperar orden, coherencia y previsibilidad. Menos improvisación, formatos claros y reglas que no se modifiquen sobre la marcha aparecen como pilares centrales de ese modelo que, según Verón, hoy está ausente.

Sin correrse del rol institucional, Verón dejó en claro que su postura no responde a intereses políticos sino a una convicción personal. “Quiero que el fútbol mejore”, insistió, aunque reconoció que los espacios para debatir y transformar la realidad actual son cada vez más reducidos.

Con su análisis, el presidente del Pincha volvió a instalar un debate de fondo: qué fútbol se quiere construir y qué valores deben sostenerlo. Una discusión que excede a un club, a un título o a una temporada, y que interpela de lleno al presente y al futuro del fútbol argentino.

Verón AFA Tapia Estudiantes

Lo último

PSG venció por penales a Flamengo y se coronó campeón de la Copa Intercontinental

PSG venció por penales a Flamengo y se coronó campeón de la Copa Intercontinental

Ante la salida de Tagliamonte, Unión tendría en la mira a Matías Mansilla

Ante la salida de Tagliamonte, Unión tendría en la mira a Matías Mansilla

Racing tendría en la mira a dos jugadores de Boca

Racing tendría en la mira a dos jugadores de Boca

Último Momento
PSG venció por penales a Flamengo y se coronó campeón de la Copa Intercontinental

PSG venció por penales a Flamengo y se coronó campeón de la Copa Intercontinental

Ante la salida de Tagliamonte, Unión tendría en la mira a Matías Mansilla

Ante la salida de Tagliamonte, Unión tendría en la mira a Matías Mansilla

Racing tendría en la mira a dos jugadores de Boca

Racing tendría en la mira a dos jugadores de Boca

Cuál es la evolución de la beba de 4 meses con tos convulsa internada en el hospital Iturraspe

Cuál es la evolución de la beba de 4 meses con tos convulsa internada en el hospital Iturraspe

Caso Nata: canalizaron más de 500 consultas y activaron el proceso de evaluación de aspirantes a adopción en Santa Fe

Caso Nata: canalizaron más de 500 consultas y activaron el proceso de evaluación de aspirantes a adopción en Santa Fe

Ovación
Marcelo Martín, presente en la despedida de año de la oposición a la conducción de Luis Spahn en Unión

Marcelo Martín, presente en la despedida de año de la oposición a la conducción de Luis Spahn en Unión

Se enfrió una negociación avanzada en Colón: ¿se cae la llegada de Matías Godoy?

Se enfrió una negociación avanzada en Colón: ¿se cae la llegada de Matías Godoy?

Matías Budiño: Colón exige y no permite otro objetivo que el ascenso

Matías Budiño: "Colón exige y no permite otro objetivo que el ascenso"

Junior Marabel vuelve a Unión, pero su futuro se juega lejos de Santa Fe

Junior Marabel vuelve a Unión, pero su futuro se juega lejos de Santa Fe

Colón va fuerte por Matías Muñoz y pelea una pulseada clave en el mercado

Colón va fuerte por Matías Muñoz y pelea una pulseada clave en el mercado

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable