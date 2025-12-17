Verón rompió el silencio y disparó contra la AFA de Tapia: "No da lo mismo ganar una estrella a que te la den"

Juan Sebastián Verón analizó el presente del fútbol argentino tras el Clausura 2025, cuestionó la organización de los torneos y marcó diferencias sobre el valor de los títulos, el respeto a la competencia y el sentido formativo del deporte.

Verón, presidente de Estudiantes de La Plata , expuso una mirada profunda y crítica sobre el presente del fútbol argentino durante una entrevista en ESPN F90 , luego de la consagración del Pincha en el Torneo Clausura 2025 . Lejos de quedarse solo en el festejo, la Brujita puso el foco en el significado de los campeonatos y en aquello que, a su entender, hoy falta en la estructura local.

Para Juan Sebastián, el problema no es una decisión puntual sino un concepto más amplio. “El fútbol tiene valores, te forma, y eso se empieza a perder cuando se trastocan los sentidos de la competencia” , sostuvo, al referirse a las polémicas que atravesaron el cierre de la temporada y al debate por la validez simbólica de algunos reconocimientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alaurini/status/2001337137200009364?s=46&partner=&hide_thread=false Muy claro Sebastián Verón, no es tan difícil lo que pide el futbolero.pic.twitter.com/7BvBffMegq — Axel Laurini (@alaurini) December 17, 2025

LEER MÁS: Estudiantes campeón, con Sebastián Verón en la tribuna y Claudio Chiqui Tapia en el centro de escena

El valor de competir y ganar en la cancha

En ese análisis, el dirigente fue claro al marcar una línea: no es lo mismo conquistar un título que recibirlo por una decisión dirigencial. Desde su mirada, cuando se confunden homenajes con campeonatos oficiales, se pone en discusión el esfuerzo cotidiano de futbolistas, cuerpos técnicos y clubes que compiten durante todo el año por un objetivo concreto.

Verón también hizo hincapié en el impacto que esas resoluciones generan puertas adentro de los planteles. “Se expone a los jugadores y se los obliga a participar de situaciones que no estaban previstas”, remarcó, destacando que cada gesto dentro del fútbol profesional tiene un peso simbólico que trasciende el resultado inmediato.

Juan Sebastián Verón critica los torneos que lleva a cabo Claudio Tapia

Otro de los ejes de su reflexión estuvo vinculado al formato de los torneos. Para el presidente de Estudiantes, el actual esquema desnaturaliza la competencia, con calendarios extensos, equipos largos períodos sin jugar y finales disputadas en contextos desiguales. “El significado del campeonato cambió y no solo para los clubes, también para el hincha”, afirmó.

Desde esa perspectiva, planteó que el fútbol argentino ideal debería recuperar orden, coherencia y previsibilidad. Menos improvisación, formatos claros y reglas que no se modifiquen sobre la marcha aparecen como pilares centrales de ese modelo que, según Verón, hoy está ausente.

Sin correrse del rol institucional, Verón dejó en claro que su postura no responde a intereses políticos sino a una convicción personal. “Quiero que el fútbol mejore”, insistió, aunque reconoció que los espacios para debatir y transformar la realidad actual son cada vez más reducidos.

Con su análisis, el presidente del Pincha volvió a instalar un debate de fondo: qué fútbol se quiere construir y qué valores deben sostenerlo. Una discusión que excede a un club, a un título o a una temporada, y que interpela de lleno al presente y al futuro del fútbol argentino.