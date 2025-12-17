Ante la salida de Tagliamonte, Unión tendría en la mira a Matías Mansilla

Unión sabe que la chance de retener a Matías Tagliamonte es cada más compleja y por eso analiza otras opciones, como la del arquero Matías Mansilla

En Unión toman nota de un escenario que, con el correr de los días, se vuelve cada vez más complejo. La continuidad de Matías Tagliamonte no asoma sencilla y, ante esa situación, la dirigencia junto al cuerpo técnico comenzaron a evaluar otras opciones y empezó a ganar fuerza Matías Mansilla .

La prioridad sigue siendo intentar retener a Tagliamonte, pero en el club son conscientes de las dificultades. Racing no tiene intenciones de volver a negociar al arquero y, si bien Leonardo Madelón y los dirigentes no pierden la fe, ya trabajan con un plan alternativo para no quedar desprotegidos en un puesto clave.

¿Quién es Matías Mansilla, el arquero que suena en Unión?

Ahí es donde surge la posibilidad de Mansilla, de 29 años, nacido en Los Juríes, Santiago del Estero, el 15 de enero de 1996. Con 1,92 metro, viene de sumar continuidad en Atlético Tucumán, donde disputó 17 partidos tras llegar a préstamo desde Estudiantes.

Matías Mansilla 1 ¿Será Mansilla el arquero apuntado por Unión?

El escenario actual parece abrirle una puerta de salida. El Decano, que lo tuvo en su último paso, repescará a Tomás Durso, lo que deja a Mansilla con pocas chances de continuidad y lo empuja a buscar un nuevo destino. Además, su nombre también fue vinculado en las últimas horas con Deportivo Cali, lo que marca que hay interés desde distintos frentes.

En Unión observan con atención y analizan el perfil, conscientes de que el tiempo apremia y que el arco es una de las prioridades a resolver en este mercado. Mientras se estiran las gestiones por Tagliamonte, Mansilla aparece como una alternativa.