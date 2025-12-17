Uno Santa Fe | Unión | Unión

Ante la salida de Tagliamonte, Unión tendría en la mira a Matías Mansilla

Unión sabe que la chance de retener a Matías Tagliamonte es cada más compleja y por eso analiza otras opciones, como la del arquero Matías Mansilla

Ovación

Por Ovación

17 de diciembre 2025 · 16:40hs
Ante la salida de Tagliamonte, Unión tendría en la mira a Matías Mansilla

IG matias.mansilla12

En Unión toman nota de un escenario que, con el correr de los días, se vuelve cada vez más complejo. La continuidad de Matías Tagliamonte no asoma sencilla y, ante esa situación, la dirigencia junto al cuerpo técnico comenzaron a evaluar otras opciones y empezó a ganar fuerza Matías Mansilla.

• LEER MÁS: El lujoso predio donde Unión entrenará durante su estadía en Uruguay

La prioridad sigue siendo intentar retener a Tagliamonte, pero en el club son conscientes de las dificultades. Racing no tiene intenciones de volver a negociar al arquero y, si bien Leonardo Madelón y los dirigentes no pierden la fe, ya trabajan con un plan alternativo para no quedar desprotegidos en un puesto clave.

• LEER MÁS: Junior Marabel vuelve a Unión, pero su futuro se juega lejos de Santa Fe

¿Quién es Matías Mansilla, el arquero que suena en Unión?

Ahí es donde surge la posibilidad de Mansilla, de 29 años, nacido en Los Juríes, Santiago del Estero, el 15 de enero de 1996. Con 1,92 metro, viene de sumar continuidad en Atlético Tucumán, donde disputó 17 partidos tras llegar a préstamo desde Estudiantes.

Matías Mansilla 1
&iquest;Ser&aacute; Mansilla el arquero apuntado por Uni&oacute;n?

¿Será Mansilla el arquero apuntado por Unión?

El escenario actual parece abrirle una puerta de salida. El Decano, que lo tuvo en su último paso, repescará a Tomás Durso, lo que deja a Mansilla con pocas chances de continuidad y lo empuja a buscar un nuevo destino. Además, su nombre también fue vinculado en las últimas horas con Deportivo Cali, lo que marca que hay interés desde distintos frentes.

• LEER MÁS: Diego Armando Díaz firmó en Unión y el club aseguró su pase en una decisión estratégica

En Unión observan con atención y analizan el perfil, conscientes de que el tiempo apremia y que el arco es una de las prioridades a resolver en este mercado. Mientras se estiran las gestiones por Tagliamonte, Mansilla aparece como una alternativa.

Unión Matías Mansilla Matías Tagliamonte
Noticias relacionadas
union vuelve a pescar en racing y suma a santino vera como apuesta a futuro

Unión vuelve a pescar en Racing y suma a Santino Vera como apuesta a futuro

en union ya asumen que fascendini no seguiria y empiezan a pensar en su reemplazo

En Unión ya asumen que Fascendini no seguiría y empiezan a pensar en su reemplazo

union lanzo la renovacion de plateas 2026 con cuotas sin interes

Unión lanzó la renovación de plateas 2026 con cuotas sin interés

Con notable éxito se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Infantiles y Menores en la Universidad Nacional de San Juan.

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

Lo último

PSG venció por penales a Flamengo y se coronó campeón de la Copa Intercontinental

PSG venció por penales a Flamengo y se coronó campeón de la Copa Intercontinental

Ante la salida de Tagliamonte, Unión tendría en la mira a Matías Mansilla

Ante la salida de Tagliamonte, Unión tendría en la mira a Matías Mansilla

Racing tendría en la mira a dos jugadores de Boca

Racing tendría en la mira a dos jugadores de Boca

Último Momento
PSG venció por penales a Flamengo y se coronó campeón de la Copa Intercontinental

PSG venció por penales a Flamengo y se coronó campeón de la Copa Intercontinental

Ante la salida de Tagliamonte, Unión tendría en la mira a Matías Mansilla

Ante la salida de Tagliamonte, Unión tendría en la mira a Matías Mansilla

Racing tendría en la mira a dos jugadores de Boca

Racing tendría en la mira a dos jugadores de Boca

Cuál es la evolución de la beba de 4 meses con tos convulsa internada en el hospital Iturraspe

Cuál es la evolución de la beba de 4 meses con tos convulsa internada en el hospital Iturraspe

Caso Nata: canalizaron más de 500 consultas y activaron el proceso de evaluación de aspirantes a adopción en Santa Fe

Caso Nata: canalizaron más de 500 consultas y activaron el proceso de evaluación de aspirantes a adopción en Santa Fe

Ovación
Marcelo Martín, presente en la despedida de año de la oposición a la conducción de Luis Spahn en Unión

Marcelo Martín, presente en la despedida de año de la oposición a la conducción de Luis Spahn en Unión

Se enfrió una negociación avanzada en Colón: ¿se cae la llegada de Matías Godoy?

Se enfrió una negociación avanzada en Colón: ¿se cae la llegada de Matías Godoy?

Matías Budiño: Colón exige y no permite otro objetivo que el ascenso

Matías Budiño: "Colón exige y no permite otro objetivo que el ascenso"

Junior Marabel vuelve a Unión, pero su futuro se juega lejos de Santa Fe

Junior Marabel vuelve a Unión, pero su futuro se juega lejos de Santa Fe

Colón va fuerte por Matías Muñoz y pelea una pulseada clave en el mercado

Colón va fuerte por Matías Muñoz y pelea una pulseada clave en el mercado

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable