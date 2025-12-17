Uno Santa Fe | Colón | Colón

Matías Budiño: "Colón exige y no permite otro objetivo que el ascenso"

Matías Budiño habló tras firmar su contrato y dejó en claro el desafío que asume en Colón. Experiencia, madurez y ambición para defender un arco que pesa.

Ovación

Por Ovación

17 de diciembre 2025 · 08:45hs
Matías Budiño: Colón exige y no permite otro objetivo que el ascenso

Prensa Colón

Colón presentó a Matías Budiño como su segunda incorporación y el arquero no tardó en asumir la dimensión del desafío. Procedente de Estudiantes de Buenos Aires, el guardameta dialogó con Radio Gol (FM 96.7) y expresó sensaciones, objetivos y expectativas tras sellar su llegada al Sabalero, donde firmó a préstamo por un año con opción de compra.

“Las sensaciones son las mejores. Llegué el lunes por la noche, al otro día hice la revisión médica y por suerte salió todo bien. A la tarde ya pude firmar el contrato, así que estoy muy contento”, contó Budiño, quien ya recorrió el predio 4 de Junio y quedó impactado por la infraestructura del club.

El llamado de Colón y la decisión

El arquero reveló que el interés rojinegro no fue improvisado. “Hace unas dos semanas me comentaron del interés, tanto mi representante como el cuerpo técnico. Me llamaron, hablamos de mi idea, de mis condiciones, y todo se dio muy rápido”, explicó.

En ese proceso fue clave el conocimiento previo con Diego Coloto, director deportivo de Colón, a quien conoce de su etapa en Quilmes. “Él ya me tenía en carpeta. La charla fue entre todos y por suerte hoy estoy acá”, resumió.

“Colón impone respeto”

Con una carrera que ingresó en una etapa de madurez, Budiño no dudó al describir lo que significa llegar al Sabalero: “Colón es un club de Primera División, más allá de la categoría. Tiene muchísima historia y eso exige mucho. Esa exigencia te mantiene siempre alerta”.

Sobre el momento deportivo del club, fue claro y autocrítico: “No tuvo un buen año y esta categoría no te perdona. Es larguísima, muy competitiva, y cuando entrás en un bache cuesta salir. Colón no puede permitirse pasar por temporadas así, por su historia”.

El objetivo, sin rodeos

Consultado sobre si alguien le aclaró cuál es la meta, Budiño fue contundente: “No hace falta que te digan nada. Cuando te nombran a Colón, sabés que el objetivo es uno solo. Acá no hay otro camino que pelear el ascenso. Eso está implícito”.

En ese sentido, destacó el nuevo proceso que se inicia: “Se va a armar un plantel prácticamente nuevo y nos tendremos que adaptar rápido a la idea de Ezequiel Medrán. El camino es trabajar día a día”.

Referentes, estilo y formación

El arquero repasó su recorrido, desde Excursionistas, donde tuvo continuidad, hasta su consolidación en Estudiantes de Buenos Aires, pasando por experiencias que marcaron su carrera. “Jugar dos temporadas seguidas fue clave para mí. El arquero necesita ritmo y experiencia”.

Admitió que es un estudioso del puesto y que mira mucho fútbol europeo: “Sigo mucho la Premier League. Me gustan los arqueros completos, como Neuer, Ter Stegen o Ederson. Trato de aprender de todos”.

Sobre su estilo, se definió como un arquero integral: “Me gusta ser completo. Después el partido te va llevando a decidir si salir o quedarte, pero eso es entrenamiento y confianza”.

Lo que viene

Budiño comenzará formalmente la pretemporada el 2 de enero, cuando se reincorpore al plantel. También se mostró entusiasmado con la posibilidad de disputar amistosos en Uruguay y destacó el valor de trabajar con un entrenador que fue arquero: “Ezequiel entiende el puesto, eso ayuda mucho”.

Con serenidad, convicción y respeto por la historia que llega a defender, Matías Budiño ya empezó a hablar como arquero de Colón. El arco sabalero tiene nueva voz y una responsabilidad tan clara como pesada.

Colón Matías Budiño Diego Colotto
