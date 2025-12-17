Uno Santa Fe | Ovación | PSG

PSG venció por penales a Flamengo y se coronó campeón de la Copa Intercontinental

PSG se consagró campeón de la Copa Intercontinental tras vencer a Flamengo 2-1 en la definición por penales, luego del empate 1-1 en los 120'

17 de diciembre 2025 · 17:15hs
PSG venció por penales a Flamengo y se coronó campeón de la Copa Intercontinental

Paris Saint Germain (PSG) se consagró campeón este miércoles de la Copa Intercontinental tras vencer a Flamengo 2-1 en la definición por penales, luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue.

En una tanda cargada de tensión, el conjunto francés fue más efectivo y selló el título gracias a los errores del equipo brasileño, con Luis Araújo fallando el último remate que desató el festejo parisino y el arquero Matvey Safonov como figura tras atajar cuatro penales.

El partido había sido parejo y disputado. PSG se puso en ventaja en el primer tiempo con el gol de Khvicha Kvaratskhelia, que aprovechó un rebote en el área para definir a quemarropa. Flamengo, que había sufrido el dominio territorial del equipo de Luis Enrique en varios pasajes, logró reaccionar en el complemento y alcanzó la igualdad a través de Jorginho, quien convirtió de penal tras una infracción sancionada por el VAR.

En el segundo tiempo y a lo largo del alargue, el PSG mostró una postura más ambiciosa y fue el que más buscó el gol del triunfo. Dembélé, Barcola, João Neves y Nuno Mendes tuvieron situaciones claras, pero se toparon con la resistencia defensiva del Mengao y con buenas intervenciones de Agustín Rossi. Flamengo, por su parte, apostó al orden y al desgaste físico para llevar la definición a los penales.

PSG, implacable en los penales

Desde los doce pasos, la serie fue cambiante y dramática. Vitinha y Nuno Mendes convirtieron para el PSG, mientras que Flamengo desperdició varias ejecuciones clave, incluidas las de Saúl, Pedro, Leo Pereira y finalmente Luis Araújo. El error final del delantero brasileño sentenció la serie y confirmó al conjunto francés como campeón.

De esta manera, el PSG levantó por primera vez la Copa Intercontinental y coronó una temporada histórica, sumando un nuevo título internacional a sus vitrinas. Para Flamengo, la derrota dejó sabor amargo tras haber resistido durante gran parte del encuentro, aunque no le alcanzó en la definición.

El resumen de PSG y Flamengo

¡¡PSG ES EL CAMPEÓN DE LA #FIFAIntercontinentalCupEnDSPORTS!! | PSG 1(2)–(1)1 Flamengo | Resumen

